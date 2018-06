Boucherville sera propriétaire de l’école Marguerite-Bourgeois

La Ville de Boucherville devrait être propriétaire en bonne et due forme de l’ancienne école Marguerite-Bourgeois dès le mois prochain. La transaction avec la Commission scolaire des Patriotes devrait être notariée sous peu. Elle s’élève à environ 773 000 $ et permettra de concrétiser le projet d’une Maison du bénévolat.

« Pour la Ville, l’important, dans un premier temps, est de pouvoir conserver l’accès public au stationnement situé à l’est de l’église Sainte-Famille face à cette école. Notre autre objectif est d’aider les organismes qui œuvrent en matière de bénévolat à avoir accès à des locaux », a précisé le maire Jean Martel.

Le 11 juin, le conseil municipal a donné l’avis de motion pour l’adoption du règlement d’acquisition de l’école à la séance de juillet.

La Maison du bénévolat accueillera plusieurs organismes communautaires de Boucherville, soit le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB), le Carrefour des générations, les Filles d’Isabelle, le Grenier de ma ville, et le Comité d’entraide de Boucherville.

Les modalités d’opération de la Maison du bénévolat ne sont pas encore finalisées. « La Ville peut soit louer l’édifice sur une très longue période (bail emphytéotique) ou le vendre.» Le CABB et le Centre des générations sont les principaux porteurs du dossier avec la Ville.

Enfin, lorsque le CABB aura quitté le bâtiment qu’il occupe présentement sur la rue Pierre-Boucher, la Légion royale canadienne Pierre-Boucher pourra s’y installer ainsi que les scouts.