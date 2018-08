Boucherville, meilleure 25e ville au Canada pour élever des enfants

Selon le Palmarès de MoneySense 2018

Boucherville se classe toujours parmi les meilleures villes canadiennes où il fait bon y élever des enfants. Elle se positionne au 25e rang selon le palmarès Best places to live 2018 de la revue torontoise MoneySense publiée récemment sur Internet. C’est quand même un recul de 9 rangs au classement, comparativement à celui de l’année 2017.

Depuis 2005, MoneySense analyse la qualité de vie des villes canadiennes et dresse son palmarès en accordant des points qui prennent en considération plus de trente critères, comme le revenu familial, le taux de chômage, le taux de criminalité, l’accès à la propriété, l’accès à un médecin de famille et à des services de loisir, etc.

À Boucherville, 42 % des familles ont des enfants et les jeunes âgés de moins de 15 ans constituent 18 % de la population composée de 42 912 individus. Le taux de chômage est de 4,9 % et 9,1 % des travailleurs utilisent le transport collectif pour se rendre à leur travail. Le revenu médian par ménage s’élève à 125 089 $, et la valeur moyenne des propriétés à Boucherville se situe à 486 259 $. En 2017, il y avait deux médecins par tranche de 1000 personnes.

Stratégiquement bien située, à proximité des grands axes routiers, Boucherville offre une belle qualité de vie avec ses nombreux parcs, dont un provincial, son complexe aquatique, son réseau de pistes cyclables, ses deux golfs (dont un se trouve dans les Îles-de-Boucherville), et plusieurs écoles. Les nombreux commerces et industries que comptent les deux parcs industriels contribuent à 55 % des revenus de la Ville.

Toujours selon la revue, Boucherville se place au 69e rang des meilleures villes pour accueillir les nouveaux arrivants.

Saint-Bruno-de-Montarville, la championne

Plusieurs municipalités de la Rive-Sud de Montréal figurent dans le top 100 des meilleurs endroits au Canada pour élever des enfants. Saint-Bruno-de-Montarville est la championne dans cette catégorie pour une deuxième année d’affilée. Saint-Constant se hisse au 2e rang, et Saint-Lambert obtient une 6e place. Ces villes sont suivies de Brossard (13e rang), Chambly (14e), Candiac (23e), Mont-Saint-Hilaire (24e), Boucherville (25e), Saint-Basile-le-Grand (29e), Varennes (38e), La Prairie (41e), Beloeil (45e), Sainte-Julie (47e), Longueuil (68e) et Saint-Amable (81e).