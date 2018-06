Boucherville lance sa toute première application mobile 

La Ville de Boucherville a lancé aujourd’hui l’application mobile « Boucherville – Sorties et circuits », un outil qui présente une offre variée d’événements et de parcours pour tous.

« À l’approche de la saison estivale, nous sommes heureux de mettre à la disposition des Bouchervillois et de nos visiteurs notre nouvelle application mobile qui permet de bénéficier encore davantage de tout ce que Boucherville a à offrir », mentionne le maire de Boucherville, Jean Martel. « Le lancement de cette application mobile est la première initiative visant le déploiement de Boucherville en tant que Ville intelligente et nous en sommes très fiers. Nous travaillons déjà au développement d’autres services qui, notamment, amélioreront la qualité de vie de nos citoyens », poursuit Josée Bissonnette, conseillère municipale du district no 3 et responsable du dossier de la Ville intelligente.

De nombreux attraits à découvrir

L’application propose d’explorer la ville grâce à des circuits portant sur divers thèmes (plein air, art, histoire et patrimoine, sports, etc.). Une centaine de points d’intérêt sont à découvrir. Les fonctionnalités permettent aux utilisateurs de partager les attraits, d’obtenir l’itinéraire pour s’y rendre, de les télécharger en mode hors-connexion et d’avoir accès à de l’information et à plusieurs photos. Évolutive, l’application sera fréquemment bonifiée. Parmi les premiers parcours proposés, citons notamment, les randonnées pédestres et les plus beaux points de vue.

Des sorties à prévoir

Le calendrier des événements permet aux utilisateurs d’ajouter des sorties et des activités à leur agenda personnel en fonction de leurs intérêts. Les événements offerts par les organismes reconnus par la Ville se trouvent également dans ce calendrier.

L’application mobile est gratuite et accessible sur les systèmes d’exploitation IOS et Android. Il suffit de taper « Boucherville » dans le App Store ou dans le Play Store pour la télécharger.

(Source : Ville de Boucherville)