Boucherville était judo

Le judo était à l’honneur les 17 et 18 février derniers alors que le Club de judo de Boucherville accueillait le Challenge international, le samedi, et une compétition de zone pour jeunes judokas, le dimanche.

Contrairement à certaines années, le Challenge international n’a pas attiré, pour cette 22e édition, des compétiteurs de l’étranger. La majorité des judokas venaient de la région de Montréal. C’est d’ailleurs le club Shidokan de Montréal qui a remporté les compétitions qui, pour la première fois, étaient par équipes et mixtes.

Le dimanche, la Coupe de zone a attiré quelque 75 jeunes judokas des catégories U12 et U14, d’une dizaine de clubs de la Montérégie. Boucherville a décroché plusieurs médailles.