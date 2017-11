Boucherville est curling !

Le curling à Boucherville est définitivement un sport populaire. Le club local, qui compte plus de 400 joueurs, accueillait le 18 novembre dernier le traditionnel événement Grand Match et Grande Dame au complexe sportif Duval auto.

Seize clubs de la région de Montréal étaient représentés. Durant toute la journée, les soixante joueurs ont disputé simultanément des matchs amicaux sur les cinq glaces du complexe.

Les équipes féminine et masculine du club de curling de Mont-Bruno ont chacune remporté les victoires.

Cette activité s’inspire d’une tradition écossaise du 19e siècle. Elle est organisée annuellement par l’Association régionale de curling de Montréal depuis une quarantaine d’années dans la région