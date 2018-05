Boucherville enregistre  un surplus de 4,8 M $

Boucherville a enregistré un surplus de 4,8 M $ au terme de l’exercice financier 2017, tel qu’en fait foi le récent rapport du vérificateur externe Delotte, déposé à la dernière séance du conseil municipal. En gros, la Ville a obtenu des revenus additionnels de 2,8 M$ provenant principalement des taxes foncières et des droits de mutation. À ce montant s’ajoutent des économies nettes de 2 M$

réalisées à la suite d’un contrôle serré des dépenses, des salaires et avantages sociaux plus bas que budgétés et une réduction des honoraires professionnels et techniques.

« L’année 2017 aura marqué l’histoire de Boucherville par la concrétisation de plusieurs projets d’envergure, notamment la mise en service du Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier, la construction du lien cyclable et pédestre en bordure du fleuve ainsi que les festivités du 350e anniversaire de fondation de notre municipalité. Malgré les nombreux investissements effectués, le conseil municipal maintien ses objectifs financiers de taxation municipale limitée et responsable et assure une gestion serrée du contrôle de la dette. En raison de cette saine administration, la Ville de Boucherville peut continuer d’envisager les défis financiers futurs avec confiance et optimisme. Ces résultats ont été possibles grâce à l’excellent travail de l’ensemble des employés municipaux et je les remercie pour leur dévouement » a soutenu le maire Jean Martel.

Dette non subventionnée

Après quatre années sur cinq de gel de la taxation résidentielle, la Ville de Boucherville a légèrement diminué le niveau de la dette municipale non subventionnée qui est passée de 88,6 M$ à 88,5 M$.