Boucherville championne du Défi Santé

Les Bouchervillois sont passés à l’action et ils sont plusieurs à bouger, tellement que la Ville a décroché la médaille d’argent du Prix municipalités mobilisées ‒ championnes des citoyens inscrits au mois Défi Santé, dans la catégorie des villes de 40 000 à 100 000 habitants.

La Ville de Boucherville a remporté cet honneur parce qu’elle a mis en place des environnements favorables au développement de saines habitudes de vie, qu’elle a réalisé plusieurs activités pour les citoyens et que ceux-ci y ont participé massivement.

Le programme provincial Défi Santé est une initiative de l’organisme Capsana, partenaire de l’Institut de cardiologie de Montréal. Il vise à favoriser l’adoption de saines habitudes de vie par la population en misant sur trois volets; manger mieux, bouger plus et garder l’équilibre.

Le 25 mars dernier, l’organisme a officiellement lancé, en compagnie de son partenaire provincial Cardio Plein air, le début du Défi Santé 2018 avec un entrainement extérieur gratuit dans 40 villes. Boucherville était l’une des villes choisies. L’événement a eu lieu sur la terrasse du Centre multifonctionnel Francine-Gadbois et a rassemblé de nombreux citoyens de tous les âges prêts à se prendre en main et à adopter de saines habitudes de vie.

De plus, Boucherville a distribué près de 150 laissez-passer aux citoyens inscrits au Défi Santé. Ils donnaient accès gratuitement à six activités libres, telles que la natation, le badminton, le patin et le tennis.

Le prix a été décerné le 16 mai dernier lors des assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec (UMQ). Cette distinction a été remise aux conseillers présents à l’événement, soit Raouf Absi, très impliqué auprès de plusieurs organisations sportives de la ville, Isabelle Bleau et François Desmarais.