Boucherville accueillera le premier citoyen de Trois-Rivières à deux occasions

La Ville de Trois-Rivières déléguera le maire Yvon Lévesque et sa conjointe lors des festivités commémoratives du 300e anniversaire du décès de Pierre Boucher, en avril prochain et de l’inauguration de la statue de Pierre Boucher à la bibliothèque municipale au mois d’août. Le président de la commission des jumelages de Boucherville, Charles Desmarteau, accompagné du maire Jean Martel et de François Desmarais, alias Pierre Boucher, a rencontré les représentants du maire Lévesque à l’hôtel de ville de Trois-Rivières la semaine dernière afin de régler les détails de cette visite.

Une messe commémorative du 300e anniversaire du décès de Pierre Boucher sera célébrée le dimanche 23 avril à l’église Sainte Famille de Boucherville. L’office religieux rassemblera les évêques de Québec, Montréal, Trois-Rivières, Saint-Jean-Longueuil et du département de l’Orne, en France. Le lendemain, une délégation de 43 pèlerins venus du département de l’Orne pour l’occasion sera accueillie par la Ville de Trois-Rivières.

Le samedi 12 août, la visite du maire de Trois-Rivières coïncidera avec la venue d’une délégation officielle de Mortagne-au-Perche, région d’où provient également l’artisan qui a conçu et fabriqué la sculpture de Pierre Boucher qui sera dévoilée à la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruyère.