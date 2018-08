Boucherville a aussi son «festival des cônes orange»

Plus de 20 M$ pour les infrastructures

Symbole montréalais, les cônes orange font aussi partie du décor de Boucherville, surtout depuis la fin du printemps dernier. La Ville aura investi 20 671 000 $ en travaux d’amélioration des infrastructures au cours de l’année 2018.

Les principaux chantiers sont situés dans les secteurs des rues Hélène-Boulé et Darontal, le boulevard Marie-Victorin, la rue Bachand Nord et une partie de Louis-Robert. Dans ce dernier quartier, les résidents ont été privés de l’accès direct via le viaduc à la route 132 durant quelques semaines, et ce, pour la deuxième année consécutive.

Les travaux dans ces deux secteurs consistent au remplacement complet des infrastructures existantes (aqueduc, égouts sanitaires et pluviaux, chaussée et éclairage). Ils seront terminés bientôt, pour le grand soulagement des propriétaires de résidences des secteurs concernés fortement incommodés par la poussière. À ce jour, les travaux n’accuseraient aucun retard, selon la porte-parole de la Ville, Marie-Claude Savard. Dans le secteur ouest de Marie-Victorin, la fin est prévue le 15 septembre.

La Ville de Boucherville bénéficiera de subventions pour les projets de remplacement d’infrastructures de la rue Bachand et des rues Hélène Boulé et Darontal, dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 2014-2018 (TECQ). À l’heure actuelle, le montant n’est pas encore déterminé.

Signalons par ailleurs que les travaux d’aménagement d’un deuxième stationnement incitatif situé sur le boulevard De Montarville et de la route 132 doivent débuter ces jours-ci.

Principaux travaux prévus en 2018

– Réfection des infrastructures rues Hélène-Boullé et Darontal : 3 900 000 $

– Stationnement incitatif De Montarville / 132 : 2 800 000 $ (Plus la participation financière du RTL)

– Réfection d’infrastructures rue Bachand Nord : 2 350 000 $

– Programme de resurfaçage de diverses rues (dont le chemin du Lac) : 2 320 000 $

– Stationnement incitatif – phase I – boul. de Mortagne/rue Ampère : 1 775 000 $

– Aménagement de terrains sportifs extérieurs : 1 250 000 $

– Lien pédestre dans le parc de la Futaie : 800 000$

– Écran antibruit sur la 132, secteur rue Jean-De-Lafond : 625 000$

– Programme de réhabilitation des viaducs : 600 000$

– Réaménagement de l’intersection De Montarville / A20 : 400 000$

– Réfection de la piscine extérieure au Complexe aquatique Laurie-Eve Cormier : 325 000$