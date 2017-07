Bornes de recharge pour véhicules électriques : Longueuil confirme son leadership en matière d’électrification des transports

Dans sa volonté de mettre en œuvre des actions concrètes afin de favoriser le développement durable et l’électrification des transports sur son territoire, la Ville de Longueuil la Ville prévoit installer prochainement 18 bornes de recharge pour véhicules électriques, dont 16 bornes régulières et 2 bornes rapides.

D’ici le printemps prochain, 24 nouvelles bornes seront mises en place, ce qui portera à 28 le nombre total de bornes à usage public de la Ville, dont 4 appareils de recharge rapide. Avec ces ajouts, Longueuil se positionnera dans le peloton de tête parmi les villes québécoises faisant partie du Circuit électrique au Québec. « Longueuil bonifie son offre de service et consolide ainsi son engagement dans la lutte aux changements climatiques. Ces nouvelles bornes de recharge permettront de répondre à la demande croissante pour ce type d’infrastructures sur notre territoire et constituent un pas de plus vers l’atteinte de nos objectifs de développement durable et d’écomobilité », a mentionné la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire.

Les nouvelles bornes s’ajouteront aux 4 bornes déjà existantes appartenant à la Ville et seront réparties dans 8 stations-service électriques. Le choix des emplacements a été fait par la Ville en collaboration avec Hydro-Québec selon des critères visant à assurer la visibilité et l’utilisation sécuritaire des bornes.

Les 18 nouvelles bornes qui seront installées cette année seront situées aux endroits suivants :

Stationnement Chaboillez, 69, rue Saint-Charles Ouest : 4 bornes régulières doubles et 1 borne rapide

Stationnement avant de l’hôtel de ville, 4250, chemin de la Savane : 2 bornes régulières doubles

Stationnement du marché public, 4200, chemin de la Savane : 1 borne rapide

Stationnement du parc Michel-Chartrand, 1895, rue Adoncour : 2 bornes régulières doubles

Stationnement du parc de la Cité, 6201, boulevard Davis : 2 bornes régulières doubles

Stationnement de la bibliothèque de Greenfield Park, 225, rue Empire : 2 bornes régulières doubles

Sur le boulevard Gaétan-Boucher, à l’intersection du chemin de Chambly : 2 bornes régulières doubles

Les citoyens peuvent consulter l’emplacement des bornes de recharge existantes sur la Carte interactive de la Ville à longueuil.quebec/cartes-interactives. Les nouvelles bornes y apparaîtront, au fur et à mesure qu’elles seront installées sur le territoire.

(Source: Ville de Longueuil)