Bonne fête Contrecoeur!

Crédit photo : Courtoisie

En 2018, c’est au tour de la ville de Contrecœur de se laisser parler d’amour et de célébrer le 350e anniversaire de sa fondation par Antoine Pécaudy.

Tout au long de l’année 2018, ce ne sont pas moins de 35 activités qui seront proposées aux résidents. Certaines activités existantes seront bonifiées pour l’occasion et d’autres, complètement nouvelles, en mettront plein la vue aux petits et aux grands.

Riche d’une histoire agricole, industrielle, maritime et de villégiature forte, Contrecœur est une ville où il fait bon vivre, élever sa famille et vieillir. Une ville nature qui s’imprègne de ses traditions et qui se tourne vers l’avenir en proposant des activités qui s’inscrivent dans la tendance d’aujourd’hui et de demain. Contrecœur est une petite ville qui voit grand et qui se donne les moyens de ses ambitions pour offrir à ses résidents d’hier, d’aujourd’hui et de demain, un milieu de vie qui donne espoir et tourné vers l’avenir.

« L’implication des gens de la communauté dans la célébration des 350 ans de ma ville et le désir d’améliorer au quotidien la qualité de vie et le sentiment d’appartenance des Contrecœuroises et Contrecœurois, sans oublier la vie communautaire et économique bien sûr, est fort méritoire et doit être applaudie » note avec grande fierté M. Antoine Pécaudy, fondateur de la ville de Contrecœur en 1668.

Pour Maud Allaire, mairesse de Contrecœur, « les activités prévues tout au long de l’année prochaine permettront d’animer la Ville et de créer des occasions pour les citoyens de se retrouver autour d’un thème commun : la fête de leur Ville fondée sur 350 ans de fierté! Ces expériences festives et rassembleuses contribueront, j’en suis persuadée, à renforcer encore plus le sentiment d’appartenance de tous et de chacun envers Contrecœur. Comme pour tous ceux qui sont arrivés à bon port depuis 1668, je fonde aussi beaucoup d’espoirs envers cette ville dont la devise est : À cœur vaillant, tout est possible! »

« C’est avec beaucoup de « fierté » que je me joins à Antoine Pécaudy, fondateur et à Maud Allaire, mairesse pour souhaiter « Bonne Fête » à Contrecœur » affirme, pour sa part, M. René Laprade, président de la Corporation du 350e anniversaire de Contrecœur. « Je promets que la Corporation fera tout en son pouvoir pour faire de chaque activité prévue au calendrier un succès sur toute la ligne! » a-t-il ajouté.

La programmation des activités de l’hiver est déjà disponible sur le site internet de la Corporation à l’adresse www.350Contrecoeur.ca et le reste de la programmation sera dévoilée tout au long de l’année avec la collaboration de divers médias. Il est aussi possible de s’abonner au fil d’information sur Facebook : https://www.facebook.com/350Contrecoeur/

Au sujet du 350e anniversaire de Contrecœur

Les Fêtes du 350e anniversaire sont rendues possibles grâce à un comité de bénévoles, une série d’organismes locaux dynamiques et à la contribution de la ville de Contrecœur, ArcelorMittal et Grantech partenaires principaux, Patrimoine Canadien, Caisse Desjardins de Contrecoeur-Verchères, le journal La Relève, le Syndicat des Métallos/Fonds de solidarité du Québec FTQ ainsi que plusieurs autres partenaires.