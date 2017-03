Bonification au projet de transformation  du Centre sportif Pierre-Laporte

Crédit photo : (Ville de Boucherville)

(Communiqué de la Ville de Boucherville)

En raison d’une subvention et de sommes d’argent supplémentaires, la Ville de Boucherville est heureuse d’annoncer aux citoyens que le projet de transformation du Centre sportif Pierre-Laporte actuellement en cours sera bonifié.

En effet, la municipalité s’est qualifiée pour obtenir une subvention de Gaz Métropolitain d’environ 100 000 $. De plus, la Ville a obtenu des sommes supplémentaires en remboursement de la taxe sur les intrants (RTI) de Revenu du Québec, celles-ci évaluées à environ 1 600 000 $ sur l’ensemble du projet de transformation du Centre sportif Pierre-Laporte. De ces sommes supplémentaires, un montant de 255 000 $ est alloué à l’achat de la glissade sur tour (Hydro-frein) et à l’acquisition d’un système de contrôle plus performant et écoresponsable qui facilitera la gestion du bâtiment.

Rappelons que le nouveau centre sera également alimenté en partie par une énergie dite « géothermique », un processus qui permet de capter en profondeur la chaleur terrestre pour la transformer en source d’énergie.

Le nouveau Centre sportif Pierre-Laporte ouvrira ses portes à la fin de l’été 2017.