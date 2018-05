Bombardier fait don d’un avion C Series à   l’École nationale d’aérotechnique

Bombardier Avions commerciaux a annoncé la semaine dernière qu’il remettait un avion CS100 à l’École nationale d’aérotechnique (ÉNA), une école affiliée au cégep Édouard-Montpetit. Cet avion sera utilisé à des fins d’enseignement et de formation. Avec ce don, l’ÉNA devient le premier établissement d’enseignement au monde à compter un C Series dans sa flotte.

« Bombardier joue un rôle de leader de l’industrie aéronautique au Canada et à l’échelle mondiale en étant à l’avant-garde du développement et de l’utilisation de technologies révolutionnaires, a déclaré Alain Bellemare, président et chef de la direction, Bombardier Inc. Notre engagement en faveur de l’innovation et de l’excellence se reflète aussi dans le domaine de l’éducation, alors que Bombardier encourage et soutient des établissements d’enseignement tels que l’ÉNA dans leur mission de fournir une formation de la plus haute qualité répondant aux besoins de l’industrie. »

« Bombardier est très fière d’investir dans le développement d’une main-d’œuvre hautement qualifiée pour l’industrie aéronautique de Montréal en augmentant la valeur éducative des activités de formation

technique de l’ÉNA », mentionne Robert Dewar, vice-président, Programme d’avions C Series, Bombardier Avions commerciaux. Le C Series est l’avion le plus innovateur de sa catégorie grâce à sa

technologie et à ses matériaux de pointe. Ce don permettra aux étudiants d’acquérir un ensemble plus vaste de compétences puisqu’ils pourront utiliser la technologie la plus avancée offerte sur un avion commercial, et nous espérons susciter encore plus leur intérêt envers le domaine aéronautique. »

Le CS100 (numéro de série 50003) a été construit en 2014 et est le troisième véhicule d’essais en vol (FTV3) du programme C Series. Depuis son tout premier vol, le 3 mars de la même année, l’avion a cumulé environ 1 400 heures de vol. Le FTV3 a été utilisé principalement à des fins d’essais des circuits avioniques et électriques, ainsi que lors de tests de niveau de bruit. L’avion se trouve actuellement au Centre d’essais en vol de Bombardier à Wichita, au Kansas, et joindra la flotte existante de l’ÉNA comptant 37 aéronefs à Saint-Hubert, au Québec, au cours des prochaines semaines. L’ÉNA compte déjà deux avions Learjet et deux avions Challenger au sein de sa flotte.

« Nous sommes honorés de recevoir un cadeau d’une si grande importance. Le C Series est un fleuron technologique québécois et ce don constitue un apport pédagogique majeur pour la formation de nos étudiants, tant au niveau du contenu des cours que des laboratoires pratiques, affirme M. Sylvain Lambert, directeur de l’École nationale d’aérotechnique. Comme l’ÉNA est la seule maison d’enseignement au Québec à former les techniciens en aéronautique, cette acquisition permettra à la relève d’être au fait des plus récentes avancées technologiques. Au nom des étudiants, des enseignants et des membres du personnel de l’ÉNA, je tiens à remercier sincèrement Bombardier pour sa confiance envers notre École et pour ce don qui enrichira la qualité de notre formation. »

Au fil des ans, Bombardier a tissé de nombreux partenariats fructueux avec des établissements d’enseignement spécialisés dans les domaines de l’aéronautique et de l’ingénierie en offrant des stages, des bourses et des dons d’entreprise, et en participant à des projets de recherche et développement. L’an dernier seulement, Bombardier a fait don d’un avion CRJ100 à l’Institut de technologie de la Colombie-Britannique, ainsi que d’un avion Learjet 60 à l’ÉNA.

(Source : ÉNA)