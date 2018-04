Le Bloc Québécois dévoile sa proposition principale intitulée : Pour faire du Québec une République !

Crédit photo : Courtoisie

Xavier Barsalou-Duval se dit heureux et fier du projet de proposition principale qui a été approuvé le 24 mars dernier par le Bureau national du Bloc québécois et présenté officiellement par la chef Martine Ouellet vendredi dernier. Fruit d’un travail d’équipe, ce projet de proposition, concret et ambitieux, sera présenté aux membres lors du prochain Congrès national en 2019.

« Cette suggestion de programme est franchement moderne et innovatrice, car elle va plus loin que le simple programme politique. En effet, c’est la première fois qu’on trouve dans une proposition principale, des explications sur la constitution de la République du Québec, comment seront intégrés les pouvoirs fédéraux et comment seront abordées les mesures de transition entre le statut de province, à celui de pays, » affirme le député.

Il poursuit : « L’initiative se décline en 9 chapitres, soit, – l’indépendance du Québec, – la population et la langue nationale, – le territoire du Québec et les régions, – l’environnement, l’énergie et le climat, – le développement économique intelligent, – la solidarité sociale, – la culture et les communications, – la justice et la démocratie ainsi que – le Québec dans le monde. Avec ça, on couvre l’essentiel des aspirations des militants et des membres qui attendent avec impatience de former leur pays ! »

Le document fait en tout une soixantaine de pages et la proposition s’ouvre sur une déclaration des principes du Bloc Québécois touchant entre autres, à la social-démocratie, au féminisme, à la défense de l’environnement, à la laïcité de l’État et à la promotion de la langue française. Grâce à ce document résolument orienté vers la promotion de l’indépendance du Québec et la constitution de l’État, le Bloc Québécois crée, parmi ses membres et ses militants, un mouvement rassembleur autour de sa seule raison d’être: l’affranchissement de la nation.

« Toutes les orientations politiques et les projets que le Bloc Québécois propose pour un Québec indépendant et dont il entend faire la promotion, sont présents dans cette résolution, de même que les priorités d’action politique du Bloc Québécois tant au parlement d’Ottawa que sur l’ensemble du territoire québécois, et ce jusqu’à l’avènement de notre République québécoise ! » de conclure Xavier Barsalou-Duval.