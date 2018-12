Bilan de l’an 1 du Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier: le nombre d’utilisateurs a plus que triplé

Ouvert depuis le 9 septembre 2017, le nouveau complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier a accueilli en une année 230 000 utilisateurs, contre environ 72 000 à l’ancienne piscine. Avec une hausse de la clientèle de l’ordre de 219 %, le bilan de l’an 1 est plus que positif.

Environ 4 400 entrées sont enregistrées chaque semaine, alors que la fréquentation hebdomadaire évoluait autour de 1 400 à l’ancienne piscine (le nombre d’utilisateurs exclut les spectateurs, les visiteurs et les personnes qui se présentent au comptoir d’information et aux bureaux administratifs). Aussi, depuis son ouverture, 2 528 abonnements ont été vendus comparativement à 622 lors de la dernière année d’opération de l’ancienne piscine.

Les revenus

Du premier novembre 2017 au 31 octobre 2018, les revenus se sont chiffrés à 280 713 $, ce qui dépasse les prévisions de la Ville qui s’attendait à des revenus de 200 000 $ sur une période de dix mois, du 1er janvier au 31 octobre. Par comparaison, ils s’élevaient à 47 300 $ pour la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2015.

Les dépenses

Les dépenses d’entretien des équipements du nouveau complexe aquatique entre le 1er janvier et le 10 novembre 2018 se sont chiffrées à 302 051 $. Selon la Ville, ces frais ne sont pas représentatifs étant donné que tous les équipements et la main-d’œuvre étaient sous garantie, de septembre 2017 à octobre 2018. L’année 2019 sera plus représentative, lorsque les garanties seront terminées.

Les plus grandes parties des dépenses sont reliées aux coûts d’alimentation en gaz (51 868 $) et en électricité (174 106 $). L’entretien des équipements et la main-d’œuvre accaparent une somme de 76 077 $.

Les coûts d’entretien de l’ancienne piscine représentaient 180 200 $ pour la période comprise entre les mois de janvier et novembre 2016, moment de sa fermeture. Le bâtiment, à cette époque, n’était pas alimenté par le gaz naturel, et les coûts d’électricité (97 800 $) incluaient la consommation de la piscine et de l’aréna.

Au chapitre salarial, les dépenses de tous les employés affectés à l’entretien ménager sont maintenant évaluées à 600 000 $. Ce montant s’élevait à 400 000 $ antérieurement.

Plus de non-résidents détiennent une carte Accès-Boucherville

La carte Accès-Boucherville est obligatoire pour se procurer un abonnement annuel au Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier. Elle permet également aux détenteurs de s’inscrire et de participer aux activités de la Direction du loisir, de la culture et de la vie communautaire et à celles de ses organisations reconnues.

Elle est offerte aux résidents de Boucherville au prix de 10 $ et valide pour une période de deux ans. Les non-résidents peuvent aussi se la procurer, mais au coût annuel de 64 $. Elle leur permet ensuite de profiter des diverses activités organisées à Boucherville au même tarif que les Bouchervillois.

Entre les mois d’août 2014 et juillet 2015, 12 934 résidents de Boucherville détenaient une carte Accès-Boucherville, alors que 1 079 non-résidents en possédaient une.

Du mois d’août 2017 à juillet 2018, 8 478 Bouchervillois se sont procuré une carte Accès-Boucherville, alors que 1 683 non-résidents en possédaient une. Il s’agit d’une hausse de 56 % des détenteurs non-résidents qui coïncide avec l’ouverture du complexe aquatique.