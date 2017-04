Bienvenue au Salon Pierre-Boucher-et-Jeanne-Crevier!

La bibliothèque municipale dispose désormais d’une section portant le nom du couple fondateur de Boucherville. Le Salon Pierre-Boucher-et-Jeanne-Crevier, situé au rez-de-chaussée de l’établissement, a été conçu afin d’y accueillir des animations historiques et des rencontres d’organismes reconnus par la municipalité. Les membres du conseil municipal ont inauguré l’endroit mardi dernier en présence de plusieurs invités.

Parmi les particularités qui confèrent à cette section de la bibliothèque son caractère singulier figurent deux larges panneaux symbolisant les cofondateurs de Boucherville apposés sur l’un des murs. S’ajoutent à ces installations les vitraux provenant d’une maison ayant appartenu à Charles-Eugène Boucher de Boucherville. La petite-fille de ce dernier, Corinne Boucher de Boucherville, les avait remis à la Ville au tournant des années ’80. Ils ont été restaurés depuis et étaient installés jusqu’à récemment dans la salle Robert Lionel Séguin de la bibliothèque.

Sur cet ouvrage se trouvent les armoiries de la famille Boucher et différents symboles faisant référence au fondateur de Boucherville.

L’aménagement de ce salon s’inscrit dans l’entente de développement culturel entre la Ville et le ministère de la Culture et des Communications du Québec. «Le conseil municipal et moi-même sommes heureux d’offrir ce salon à titre de legs à la population bouchervilloise dans le cadre des festivités du 350e anniversaire de Boucherville. Il s’agit d’une façon toute désignée de mettre en valeur et de commémorer les contributions historiques de Pierre Boucher et son épouse Jeanne Crevier», a indiqué le maire Jean Martel.

La population est invitée à s’approprier ce nouvel espace.