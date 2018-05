La bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère inaugure un nouvel espace dédié aux tout-petits et à leurs parents

Crédit photo : Ville de Boucherville

Dans le cadre du projet Mission 005! découlant d’une initiative de la Table enfance famille des Seigneuries, financée par Avenir d’enfants, la bibliothèque Montarville-Boucher-De La Bruère a procédé à l’aménagement d’un coin jeux favorisant la stimulation du langage chez les enfants âgés de 0 à 5 ans, le coin des apprentis sages!

Les jeux sélectionnés favorisent le développement du langage en ciblant l’un des six objectifs suivants : stimuler les habiletés préalables à la communication, stimuler la compréhension du langage par les questions et les consignes, stimuler l’expression des mots, stimuler l’acquisition des sons, stimuler la production de phrases et stimuler la production d’un discours plus complexe. Chaque jeu est classé par groupe d’âge et une fiche explicative est également fournie.

Le coin des apprentis sages est un lieu gratuit, ludique et accessible à tous dès maintenant.

Rappelons que la Table enfance famille des Seigneuries vise à mobiliser la communauté afin que toutes les familles d’enfants de 0 à 5 ans aient accès à des ressources favorisant le développement global et optimal des enfants ainsi qu’à l’égalité des chances.

(Source : Ville de Boucherville)