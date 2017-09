Bénévoles recherchés pour une plantation d’arbustes fruitiers au boisé Du Tremblay

Nature-Action Québec invite les citoyens de la région à participer une plantation d’arbustes à la réserve naturelle du Boisé-Du Tremblay à Boucherville, le 1er octobre prochain dès 9h00.

Avec l’aide des participants, 400 arbustes fruitiers seront plantés dans un ancien champ agricole afin de favoriser les oiseaux champêtres et les pollinisateurs et d’empêcher la progression d’espèces végétales envahissantes. La réalisation de ce beau projet est rendu possible grâce à l’appui financier de la Fondation de la Faune du Québec et de la Ville de Boucherville.

Au cours de cette activité, les bénévoles auront l’occasion de se joindre à une équipe de professionnels et de techniciens enthousiastes et passionnés de la nature, qui se feront un plaisir de partager leurs connaissances sur la protection, la restauration et la mise en valeur des milieux naturels.

Les organisateurs de l’événement sont présentement à la recherche de personnes souhaitant participer à cette activité. Les bénévoles prêts à s’impliquer dans la réalisation de ce beau projet qui permettra de créer un habitat de qualité pour la biodiversité et de mettre en valeur ce milieu naturel de grande valeur écologique,peuvent s’inscrire pour réserver leur place auprès d’Alexandrine Larson-Dupuis au (450) 536-0422 poste 411 ou par courriel à l’adresse suivante : alexandrine.larson-dupuis@nature-action.qc.ca. La date limite pour les inscriptions est le 26 septembre.

L’activité aura lieu, beau temps ou mauvais temps; des vêtements appropriés sont nécessaires.

(Source : Nature-Action Québec)