Bénévoles recherchés pour le dénombrement des personnes en situation d’itinérance en Montérégie

Dans le cadre d’une vaste démarche visant à dresser le portrait de la situation de l’itinérance au Québec, la ministre responsable de la région de la Montérégie, madame Lucie Charlebois, invite les citoyens à s’inscrire comme bénévoles pour le dénombrement qui aura lieu ce printemps dans la région de la Montérégie.

L’opération Tout le monde compte permettra de dénombrer les personnes en situation d’itinérance visible et de recueillir auprès d’elles des renseignements démographiques ainsi que des données sur l’historique d’itinérance et l’utilisation de services. Au total, 11 régions au Québec ont été désignées pour le dénombrement, dont la Montérégie. Afin d’uniformiser la collecte des données et de soutenir les bénévoles dans cette démarche, une formation leur sera préalablement offerte. Le dénombrement se déroulera le soir du 24 avril 2018 ainsi que dans les jours suivants.

« L’itinérance revêt de multiples visages et présente un caractère complexe. Mieux comprendre la réalité des personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir est au cœur de nos préoccupations pour mieux agir. À cet égard, le dénombrement ponctuel qui aura lieu ce printemps et qui mènera à l’élaboration du deuxième portrait de l’itinérance au Québec s’avérera un levier d’importance et un outil précieux », a soutenu la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie.

(Source : bureau de la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie.)