Bénévoles recherchés au triathlon de Saint-Amable

Crédit photo : Courtoisie

Le Triathlon de Saint-Amable est à la recherche de bénévoles pour son événement du 28 mai 2017. Parmi les 550 personnes réunies lors de cet événement d’envergure régional, près de 60 bénévoles seront présents pour encadrer et assurer la sécurité des athlètes durant leur parcours.

Le Triathlon de Saint-Amable offre diverses opportunités de bénévolat :

– COMPTEURS DES LONGUEURS DE NATATION pour le décompte des longueurs de natation effectuées par les athlètes adultes et enfants. Un couloir de nage sera attribué à chacun des bénévoles et une feuille de contrôle pour le couloir sera remise par le Triathlon de Saint-Amable. Pour chaque aller-retour, le bénévole devra cocher une case dans la ligne du numéro de dossard correspondant aux athlètes de son couloir. Au dernier aller-retour, les bénévoles devront plonger une planche de couleur dans l’eau pour indiquer à l’athlète le moment de son dernier aller-retour. L’aide des bénévoles sera aussi requise pour aider les U5 (4-5 ans) à sortir de la piscine.

– SURVEILLANT DES PARCOURS VÉLO ET COURSE À PIED pour la surveillance des parcours de vélo et course à pied. Postés à différents endroits du parcours, ces bénévoles assureront l’encadrement et la sécurité des athlètes sur les parcours. Une intersection sera attribuée à chaque bénévole qui veillera à éviter les risques de collision avec une voiture. Un plan de l’intersection et des circuits alternatifs seront fournis aux bénévoles pour pouvoir informer les automobilistes des rues à emprunter en dehors des parcours de vélo et course à pied.

– SURVEILLANT DE LA ZONE DE TRANSITION pour la surveillance et l’encadrement des athlètes dans la zone de transition. Ils indiqueront et contrôleront la ligne d’embarquement et de débarquement des vélos, réguleront le passage à l’entrée de la zone de transition et vérifieront les casques de vélo, indiqueront aux athlètes le sens de circulation dans la zone de transition.

– SURVEILLANT DE LA ZONE D’ARRIVÉE pour la surveillance et l’accueil des athlètes dans la zone d’arrivée. Ces bénévoles devront accueillir les athlètes à la fin de leur parcours, récupérer les puces électroniques de décompte du temps, fournir de l’eau aux athlètes et remettre les médailles de participation aux enfants.

– AGENT D’ACCUEIL ET D’INFORMATION pour l’accueil et l’information des athlètes au stationnement de l’église, à l’entrée du site central et sur le site central. Ces bénévoles devront accueillir et répondre aux questions des athlètes.

Les horaires des bénévoles sont variables en fonction des disponibilités fournies et du poste occupé.

Pour plus d’information, transmettre vos noms, coordonnés, horaires de disponibilité et le poste souhaité, communiquez avec Pierre Vermette à vermettep@videotron.ca ou Mélanie Waldhart à melaniewaldhart@gmail.com.

Pour plus d’information et suivre l’actualité du Triathlon de Saint-Amable, rendez-vous sur la page Facebook facebook.com/triathlonstamable.