Bénévoles recherchés pour le  Triathlon-Duathlon de Boucherville

(Communiqué de la Ville de Boucherville)

La Ville de Boucherville est à la recherche de bénévoles pour la deuxième édition du Triathlon-Duathlon de Boucherville qui se tiendra le 1er octobre prochain.

Les bénévoles doivent être âgés de 12 ans et plus. Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà fait du bénévolat lors d’une compétition de course, de vélo ou de natation pour soumettre sa candidature.

Quand : Dimanche 1er octobre 2017, de 7 h à 16 h

Où : Parc Pierre-Laporte, 490, chemin du Lac

Vous aurez la possibilité d’être présent en avant-midi, en après-midi ou pour la journée.

De nombreux postes sont offerts :

Inscription

Natation

Transition

Alimentation

Course

Montage

Vélo

Démontage

Points d’eau

Autres

Inscription

Si vous souhaitez faire partie de l’équipe de bénévoles, voici trois façons de vous inscrire :

En ligne au boucherville.ca/triathlon via le formulaire d’inscription;

Par téléphone auprès de Mme Jocelyne Rondeau, agente de soutien aux organismes du Centre d’action bénévole de Boucherville, 450 655-9081, poste 232;

Par courriel à HYPERLINK « mailto:j.rondeau@cabboucherville.ca » j.rondeau@cabboucherville.ca.

En participant à titre de bénévole au Triathlon-Duathlon de Boucherville, vous contribuerez au succès de cet événement sportif d’envergure au profit de trois organismes humanitaires de Boucherville : le Centre de répit-dépannage Aux Quatre Poches, la Maison de soins palliatifs Source Bleue et le Centre d’hébergement Jeanne-Crevier.