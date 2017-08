Les belles voitures d’autrefois ont fait fureur à Boucherville

Les belles voitures d’autrefois ont fait tourner bien des têtes le dimanche 27 août dernier. En effet, le Concours d’élégance de voitures d’hier à aujourd’hui a attiré au parc Vincent-D’Indy, une impressionnante foule de quelque 12 000 personnes, selon l’évaluation des organisateurs.

Cette activité qui se tenait dans le cadre des festivités du 350e anniversaire de Boucherville a réuni environ 230 magnifiques automobiles. C’est cependant beaucoup moins que ce qui était espéré par le Club des voitures anciennes et classiques de Montréal (VACM), qui en attendait de 300 à 400. L’accident qui s’est produit plus tôt le matin sur l’autoroute Jean-Lesage à la hauteur de la sortie du boulevard de Mortagne a découragé plusieurs propriétaires de voitures de Montréal, a expliqué le président du club, André Fortin.

Près de 150 voitures de la Rive-Sud

Heureusement, plusieurs amateurs de voitures de la Rive-Sud étaient présents, dont quelques-uns de Boucherville. Louis Jazzar, qui a œuvré durant 42 ans dans le domaine des véhicules à titre de propriétaire du concessionnaire Maurice Goyette, Pontiac, Buick, à Varennes, est un collectionneur de voitures sport depuis 1996. Il en possède trois; une Haustin-Healey, 1967, et deux MG 1954 et 1973. « J’étais concessionnaire de voitures américaines et maintenant je collectionne les voitures anglaises. Je trouve qu’elles ont de belles lignes.» M.Jazzar en prend grand soin. Son garage dédié à ses impeccables voitures est d’ailleurs doté d’un système contrôlé d’aération, d’échangeur d’air et de climatisation afin d’assurer que l’endroit ne soit pas trop humide.

Larry Follows, de Boucherville, est quant à lui un «maniaque des Roce Rolls», dit sa conjointe France. Il est propriétaire d’une impeccable Rolls-Royce Silver Shadow, blanche, 1969. On peut la voir à l’occasion circuler dans les rues de Boucherville. Le couple participait à leur 112e exposition.

Claude Chiesurin, également de Boucherville, affectionne tout particulièrement les Ford Mustang. Il en a une datant de 1968, rouge, qu’il a achetée en 2009 à Boston. «Ce sont de belles voitures. J’aime les conduire. Elles roule très bien.»

Prix coup de cœur

Des prix Coup de cœur pour des véhicules ont été décernés à trois propriétaires par le maire Jean Martel, la présidente de la Corporation des fêtes 2017, Florence Junca Adenot, et le député Xavier Barsalou-Duval.

Le premier trophée a été décerné par Mme Junca Adenot à l’ambulance Saint-Jean. Il s’agit d’une Cadillac Lasalle 1930 dont le propriétaire est Hervé Fortin, de Saint-Rosaire. Elle aurait transporté le frère André.

Le deuxième trophée, le Coup de cœur du maire, est allé au Bouchervillois Louis Jazzar pour sa Austin-Healey, B68 3000, datant de 1967. Il s’agit du même modèle de voiture sport que l’on voit dans le film Austin Powers.

Le troisième trophée, le choix du député Barsalou-Duval, a été remis à François Lussier, propriétaire d’une voiture Ford rouge, modèle A, datant de 1903. Il n’y en aurait que trois au Québec.