Beethoven habite à l’étage de l’OSDL: Merveilleux concert pour découvrir le grand compositeur

Crédit photo : Denis Germain

Le concert Beethoven habite à l’étage présenté par l’Orchestre symphonique de Longueuil (OSDL) le 21 octobre dernier à Boucherville a été une merveilleuse façon de faire découvrir aux jeunes le grand compositeur et son œuvre. Dommage qu’il n’y ait qu’une seule représentation.

Dans le cadre de la série de concerts pour tous, l’OSDL a fait un arrêt au Centre multifonctionnel Francine-Gadbois pour présenter ce spectacle qui combine la musique et le théâtre.

Sous la direction de maestro Marc David, 30 musiciens, dont le pianiste Tristan Longval-Gagné, ont interprété plusieurs extraits de l’œuvre magistrale de ce musicien. Le spectacle met également en vedette le comédien Sylvain Massé, qui en était à sa septième collaboration avec l’OSDL, et le jeune Éli-Yan Gasse, âgé de 10 ans.

Ce conte de Susan Hammond transporte le public dans l’univers d’un des plus illustres génies de tous les temps. C’est l’histoire du petit fils de la logeuse dont le père vient de mourir. Pour trouver une source de revenus, ils vont loger à l’étage Ludwig van Beethoven. Son arrivée va bouleverser la vie de Christophe. Il correspond avec son oncle qui vit à Strasbourg et qui étudie la musique. À travers leur correspondance et une trentaine d’extraits musicaux, le public découvre les grands moments de la vie du musicien et ses symphonies.