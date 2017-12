Un beau succès pour la Paroisse Saint-Laurent-du-Fleuve

Crédit photo : Courtoisie

Les marguillers de la Fabrique de la Paroisse Saint-Laurent-du-Fleuve vous remercient pour votre belle participation lors du souper bénéfice annuel qui avait lieu le 11 novembre dernier. Le comité de bénévoles de la soirée tient à remercier tous ses généreux commanditaires et vous tous qui êtes venus ou avez fait un don. L’argent recueillit pour cette soirée aide la Fabrique à boucler le budget annuel.

De gauche à droite, Valdé Gagnon, marguiller; Michael Bunyar, marguiller; Diane Duplin, attachée politique de Stéphane Bergeron; Xavier Barsalou-Duval, député de Pierre-Boucher-Les Patriotes-Verchères; Jeanne d’Arc Denault, secrétaire de la Fabrique; Maud Allaire, mairesse de Contrecoeur; Jean Grenier, conseiller du district de Saint-Laurent-du-Fleuve; Louise Auclair, marguillère; Mgr Jacques Berthelet c.s.v., président de la Fabrique et modérateur de l’Unité pastorale Sainte-Marguerite-d’Youville ainsi que Pierre Tremblay, marguiller étaient heureux de saluer les paroissiens et de participer à cette belle fête à laquelle vous êtes tous attendus à chaque année.

Merci et à l’an prochain!