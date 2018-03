Béatrice Ronvaux nommée nouvelle commissaire de la circonscription no 6 à Sainte-Julie

Crédit photo : Courtoisie

Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) a le plaisir d’annoncer la nomination de Béatrice Ronvaux à titre de nouvelle commissaire de la circonscription no 6, soit le territoire d’une partie de la ville de Sainte-Julie. Mme Ronvaux vient ainsi combler le poste laissé vacant par Amélie Poirier le 7 février dernier.

La loi prévoit que lorsqu’une vacance survient au sein du Conseil au cours des 4 à 12 mois précédant une élection scolaire générale, il n’y a pas d’élection partielle. C’est plutôt le Conseil des commissaires qui, après consultation du Comité de parents, nomme un nouveau commissaire. La commissaire nouvellement en poste occupera ainsi sa fonction jusqu’aux prochaines élections scolaires générales qui auront lieu le 4 novembre 2018.

Cette nomination fait suite à l’appel de candidatures qui s’est tenu du 7 au 20 février 2018, et au cours duquel 30 personnes se sont montrées intéressées à occuper un poste de commissaire. Chaque dossier de candidature a été étudié par le Conseil des commissaires. Au terme de cette analyse, le Conseil des commissaires a procédé à la nomination de la nouvelle commissaire lors de sa séance régulière du 13 mars 2018.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Mme Ronvaux au sein du Conseil. Son expérience en gestion et en finance ainsi que son implication dans la communauté seront grandement appréciées à la CSP », a déclaré Hélène Roberge, présidente du Conseil des commissaires. « J’en profite également pour remercier les nombreuses personnes qui ont démontré un intérêt en posant leur candidature. Je me réjouis de cette très grande participation qui témoigne de l’intérêt de la population pour la démocratie scolaire ».