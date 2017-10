Le baseballeur Mathieu Girard accroche son gant

Après avoir joué au baseball durant dix-huit ans, et les quatre dernières années au niveau élite, le Varennois Mathieu Girard prend sa retraite.

Maintenant âgé de 22 ans, Mathieu accroche son gant pour se consacrer à ses études. Il a entrepris en septembre dernier des études à l’Université du Québec à Trois-Rivières en enseignement de l’éducation physique.

« J’ai placé mes priorités ailleurs. Ces dix-huit années représentent une belle expérience de vie qui forge la personnalité et l’autonomie », confie le baseballeur qui termine sur une bonne note puisque le dernier match disputé le 14 octobre a procuré la victoire à son équipe Le Royal de Repentigny qui a remporté la Coupe du Président.

« Ç’a été une belle expérience de vie, mais c’est beaucoup d’investissement, tant pour les parents que pour les joueurs. Bien que je sois triste d’y mettre fin, je suis également positif et fier d’avoir pu évoluer au niveau élite. Ces dix-huit années m’ont aussi permis de rencontrer des personnes qui ont été très influentes, tant dans le monde du baseball que dans ma vie personnelle.»

Mathieu a commencé à pratiquer le baseball à l’âge de 4 ans. Il a joué également pour les Ducs de Longueuil au niveau junior élite, et les Ailes du Québec.