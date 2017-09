Baseball : une victoire en or

Il y a un peu de Varennes et de Sainte-Julie dans la victoire remportée par l’équipe du Québec lors du Championnat canadien bantam, qui se tenait à Summerside, à l’Île-du-Prince-Édouard, durant le week-end des 26 et 27 août dernier.

Le Québec a récolté la médaille d’or au terme d’un match de baseball qui s’est terminé 2-1 contre l’équipe du Nouveau-Brunswick.

Les lanceurs Zachary Clavette et Simon Lusignan, de Varennes, ainsi que le receveur Nicolas Fortin, de Sainte-Julie, étaient de l’équipe. Ils avaient été sélectionnés peu de temps avant l’événement, par la Fédération de baseball amateur du Québec.

Le président de l’Association de baseball de Varennes, Jean Poulin, n’est pas très étonné de la victoire de l’équipe du Québec. « Il y a beaucoup de talent au Québec et ici, à Varennes », dit-il.

Simon, âgé de 14 ans, est heureux: « Ce fut un super beau voyage. Nous étions une belle gang et c’est moi qui ai «closé» le match. Je voulais gagner et on a décroché la médaille d’or. » L’étudiant en sports études, concentration baseball, à l’école secondaire De Mortagne, participait au championnat dans la catégorie bantam (15U), même si normalement, il est surclassé dans le midget AAA D2.

Il joue au baseball depuis l’âge de 7 ans et souhaite poursuivre avec un collège américain. « Après, mon rêve est d’aller dans les ligues majeures, comme l’espèrent d’ailleurs plusieurs joueurs de mon âge. »

Zachary, 15 ans, joue dans la catégorie bantam 2A. Il s’attendait lui aussi à une victoire. « Je suis bien content, mais en même temps, j’ai trouvé que c’était beaucoup de stress, car les matches étaient très serrés. »

L’étudiant en multisports à De Mortagne n’en était pas à sa première expérience puisque l’an dernier, il a fait les championnats provinciaux, et il y a deux ans, le championnat canadien.

Ce fut également une expérience inoubliable pour Nicolas. « J’ai vécu de grandes émotions durant ce tournoi, malgré le fait que je n’ai pas joué beaucoup (car il est plus jeune d’un an de la majorité des joueurs). J’ai quand même réalisé de belles performances, et j’ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Le gang était vraiment le fun ».

Étudiant en sports études, concentration baseball, Nicolas est lui aussi surclassé dans la catégorie midget AAA. Il s’entraîne avec les Patriotes.