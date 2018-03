Baseball: Sports Experts s’associe à Simon Lusignan

Jeune espoir

Les performances et le potentiel du baseballeur de 14 ans de Varennes, Simon Lusignan, ont non seulement été remarqués par plusieurs dépisteurs des ligues majeures de baseball, mais aussi par un homme d’affaires qui a voulu s’associer à ce jeune athlète prometteur.

« Impressionné par son immense talent », le propriétaire franchisé de plusieurs magasins Sports Experts, dont deux magasins sur la Rive-Sud, Paul-André Goulet (du Groupe Goulet Sports), est maintenant son commanditaire officiel.

C’est une première pour les deux parties qui ont signé le 22 février dernier une entente d’un an pour une aide financière de 7 000$.

Cette aide contribuera à assumer ses dépenses ainsi qu’à acquérir tout l’équipement dont Simon aura besoin au cours de la prochaine année.

Simon, rappelons-le, a joint en janvier dernier l’Académie de baseball du Canada (ABC) regroupant les meilleurs joueurs de 16 à 21 ans. Étudiant en Sport-études à De Mortagne, il est considéré comme l’un des 20 meilleurs espoirs au Canada chez les moins de 16 ans.

Le 19 février, six équipes du baseball majeur, dont les Phillies, les Padres et les Yankees, ont envoyé chacun un dépisteur à Montréal pour voir à «l’œuvre» Simon, qui les a impressionnés. La vitesse de ses lancers s’est située entre 87 et 90 milles à l’heure.

Le jeune athlète qui aspire à une carrière dans le baseball majeur, et qui souhaite être accepté dans un collège américain, a également obtenu une bourse individuelle de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec le 15 février dernier. Simon est présentement en Floride avec l’ABC pour améliorer ses performances. Il disputera des matchs contre des équipes américaines.