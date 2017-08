Un bal en blanc pour fêter les 350 ans de Boucherville

Crédit photo : Diane Lapointe

Ils étaient beaux et chics les quelque 160 Bouchervillois et invités à célébrer, vêtus de blanc, le 350e anniversaire de Boucherville.

Le bal en blanc, qui se tenait le vendredi 11 août dernier au centre multifonctionnel, a été une fois de plus l’occasion de faire la fête, de se rappeler quelques pans de notre histoire locale, et de se commémorer la date de fondation de la ville, ancienne seigneurie des îles percées.

Descendants de Pierre Boucher venus d’aussi loin que des États-Unis et de la France, députés, conseillers municipaux, gens d’affaires, Bouchervillois de souche ou nouvellement établis ont ainsi festoyé de façon originale et une fois de plus.

Ce moment magique a aussi permis à tous de se délier les jambes, car un bal n’en serait pas vraiment un sans quelques grandes valses, et plusieurs danses un peu plus modernes qui ont conclu la 86e activité des festivités du 350e anniversaire de Boucherville.