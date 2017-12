Baisse des taux de taxes foncières et hausse des taxes de service à Calixa-Lavallée

Crédit photo : iStock

Le budget 2018 de la Municipalité de Calixa-Lavallée a été présenté le mardi 5 décembre dernier à la mairie. Celui-ci atteint 1 086 080 $ et près de la moitié des revenus de la petite municipalité est constituée de taxes foncières, soit 489 595 $. Au chapitre des dépenses, 264 239 $ est consacré à l’administration municipale, 299 560 $ aux loisirs et à la culture et 191 086 $ à la sécurité publique.

Du côté des taux de taxes, ils sont en légère baisse à Calixa-Lavallée, passant de 0.4325/100 $ d’évaluation en 2017 à 0.4066 du 100 $ en 2018, soit 0.0259/100 $ de moins pour la catégorie résidentielle et six logements. Cette diminution s’observe également pour les taux de taxation de la catégorie industrielle (- 0.0462/100$), immeubles agricoles (- 0.0259/100 $) et immeubles non résidentiels (- 0.0356/100 $).

La taxe de police accuse pour sa part une légère hausse de 0.0068 du 100 $ d’évaluation, tout comme celle pour le service d’aqueduc – entretien du réseau, qui passe de 183,00 $ en 2017 à 187 $ en 2018 (+ 4 $). En ce qui concerne le transport, la cueillette et l’élimination des ordures ménagères, on note une augmentation significative du tarif, celui-ci passant de 151 $ en 2017 à 203 $ en 2018 pour les immeubles résidentiels ainsi que les immeubles industriels, commerciaux, institutionnels.

2017 et 2018

Le maire Daniel Plouffe a indiqué dans son rapport qu’en 2018, la Municipalité continuera de chercher les meilleures façons de continuer à offrir à la population calixoise « les services nécessaires à son épanouissement ».

« Malgré le fait que les municipalités soient maintenant reconnues comme des gouvernements de proximité, nous nous devons de travailler de concert avec les divers ministères des paliers de gouvernements, ce qui peut parfois entrainer des délais supplémentaires à la réalisation de certains projets. À titre d’exemple, le chalet des loisirs; je demeure convaincu que celui-ci sera érigé au cours de l’année 2018. »

« En ce qui concerne la réfection de la montée Labonté, des discussions avec les responsables de notre région du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports, ont eu lieu. Ces échanges nous ont permis d’établir les bases du processus de réfection et de regarder ultérieurement à l’établissement d’un échéancier pour la réalisation des travaux », a conclu le maire Daniel Plouffe.