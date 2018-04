Avril est le mois de la jonquille de la Société canadienne du cancer: une petite fleur qui fait fleurir un grand espoir!

Crédit photo : SCC

En avril ne te découvre pas d’un fil comme le dit le proverbe, mais avril est aussi le mois de la jonquille de la Société canadienne du cancer, la petite fleur pour une grande cause, symbole de vie et d’espoir.

La Société canadienne du cancer et ses 10 000 bénévoles ont mis en vente il y a deux semaines près de deux millions de fleurs fraîches dans quelque 1 500 points de vente répartis dans les centres commerciaux, les institutions financières, les marchés d’alimentation, les immeubles de bureaux, les pharmacies et même les entreprises. Cette vaste campagne a permis de récolter près de deux millions de dollars.

La Société invite toujours les gens à poser un geste de solidarité tout simple comme se procurer l’épinglette pour montrer son appui durant le Mois de la jonquille ou à donner un peu de temps et faire ainsi une grande différence. Durant ce mois bien spécial, la population est également invitée à devenir bénévole dans la communauté et inspirer d’autres personnes à appuyer la lutte contre le cancer.

Les gens qui le désirent peuvent en tout temps faire un don pour aider à changer la vie des personnes touchées par le cancer, car ce geste permet notamment de financer les recherches ainsi que les services d’information et de soutien pour les personnes atteintes et leurs familles. L’argent recueilli permet également de prévenir plus de cancers, d’exiger des lois qui protègent la santé et de financer davantage de projets de recherche.

Rappelons en terminant qu’au Québec, le cancer est la première cause de mortalité. Cette année, environ 52 000 personnes vont apprendre qu’elles ont un cancer. Avec le vieillissement de la population et l’accroissement démographique, le nombre de nouveaux cas de cancer bondira de près de 35 % d’ici 2030.