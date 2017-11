« Nous avons déjà très hâte de commencer! » -Stéphane Williams, nouveau maire de Saint-Amable

Crédit photo : Courtoisie

Le 5 novembre dernier avait lieu de dévoilement tant attendu des résultats des élections municipales de Saint-Amable. Avec une fébrilité hors du commun, c’est par un balayage complet que tous les membres de l’équipe ont été élus. Avec un cumulatif de plus de 70% des votes, c’est M. Stéphane Williams qui assurera le rôle de maire de Saint-Amable pour un mandat de quatre ans.

C’est en démontrant la rigueur et la solidité de son équipe en place que M. Stéphane Williams a livré une féroce compétition à l’équipe Essor et son maire sortant, François Gamache, tout au long de la campagne. Lors de son lancement de campagne le 7 septembre dernier et avec de nombreuses activités de parti, l’équipe gagnante a montré le sérieux de sa démarche et son engagement auprès de tous les citoyens.

« C’est avec grande fierté que notre équipe ressort victorieuse de ces élections municipales 2017. Je suis fier de l’engagement de mon équipe, mais aussi de tout l’appui que nous avons reçu de nos bénévoles au cours des dernières semaines. Nous sommes prêts à mettre en place des projets nouveaux qui permettront de créer rapidement de la richesse pour les citoyens. Nous avons déjà très hâte de commencer! » a mentionné M. Stéphane Williams, nouveau maire de Saint-Amable.

La municipalité de Saint-Amable sera désormais représentée par plusieurs conseillers et conseillères qui ont à coeur le développement de leur district respectif, mais aussi la croissance prospère de l’ensemble de leur municipalité : Mme Marie-Ève Tanguay (District 1), M. Mathieu Daviault (District 2), Mme Vicky Langevin (District 3), Mme France Gosselin (District 4), M. Robert Gagnon (District 5) et M. Michel Martel (District 6).

À propos de M. Stéphane Williams

Homme d’affaires qui veille au développement économique de sa région depuis maintenant 33 ans, il a été président du centre de Rénovation BMR pendant 24 ans et président du groupe CISA inc., Gestion GSW inc. et Gestion Stéphane Williams inc. pendant 9 ans. Dans ses implications bénévoles, il a été président de l’Association des gens d’affaires de Saint-Amable de 2011 à 2015, instigateur du gym à l’école secondaire François-Williams il y a quelques années et aussi fondateur du comité des Fêtes de Saint-Amable.