Avis de grève chez deux transporteurs scolaires à la CSP

Crédit photo : iStock

Aux parents d’élèves et aux élèves adultes utilisant le transport scolaire, nous vous informons que deux transporteurs scolaires offrant des services à la Commission scolaire des Patriotes, soit Autobus Bruno-É. Grisé Transport inc. et Autobus Rive-Sud inc., ont reçu un avis de grève de leurs employés pour les dates suivantes :

– Autobus Rive-Sud inc. : grève débutant le 10 avril 2018 pour une durée indéterminée

– Autobus Bruno-É. Grisé Transport inc. : une journée de grève le 17 avril 2018

Ce ne sont pas tous les parcours d’autobus qui sont touchés par ce conflit de travail. De plus, il est possible que certains parcours soient touchés seulement le matin ou le soir.

Consultez la liste des écoles et des parcours associés à chacun des transporteurs visés par la grève

Nous vous rappelons qu’il est malheureusement impossible pour la Commission scolaire des Patriotes d’offrir le transport aux élèves qui profitent habituellement des services donnés par ces deux transporteurs scolaires au cours des journées de grève. Par conséquent, les parents devront assurer le transport de leur enfant pendant la durée du conflit.

Évolution de la situation

Si les transporteurs arrivent à une entente avec leurs employés pendant ou avant le début de la grève, et que celle-ci est annulée, soyez assurés que la Commission scolaire des Patriotes communiquera avec les parents et les élèves adultes et diffusera l’information sur csp.ca dans les meilleurs délais.

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec votre direction d’établissement scolaire ou le Service de transport scolaire de la Commission scolaire à transport@csp.qc.ca ou au 450 441-5502.

(Communiqué CSP)