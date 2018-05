Un avion installé en face du Cégep Édouard-Montpetit

Crédit photo : Cégep Édouard-Montpetit

Pour faire rayonner l’École nationale d’aérotechnique et l’industrie aérospatiale, un avion de l’ÉNA est désormais installé devant l’entrée principale du Cégep Édouard-Montpetit.

Dans cadre du 50e anniversaire du Cégep et de la campagne nationale de valorisation de l’industrie l’aérospatiale « Ose créer l’avenir », amorcée le 7 mai dernier, cet aéronef, un Piper Warrior PA28-151 C-GXGC, attire déjà les curieux. Installé depuis le vendredi 11 mai dernier dans l’aire de stationnement longeant le chemin de Chambly, l’appareil profite d’un maximum de visibilité avec l’important achalandage de voitures, d’autobus et de piétons qui utilisent quotidiennement cette intersection.

Un projet d’envergure qui fait tourner les têtes

Grâce à la participation d’étudiants de l’enseignement régulier et de la formation continue, de professeurs et d’employés de l’ÉNA et du Campus de Longueuil, qui ont mis la main à la pâte et avec la collaboration de différents secteurs du Cégep, le projet amorcé il y a plus d’un an s’est finalement concrétisé : l’avion se retrouve devant l’ancien Externat classique. Déjà, petits et grands s’approchent pour le voir de près et se prendre en photo devant l’aéronef. Toute la population est d’ailleurs invitée à faire de même et à partager fièrement ses photos dans les médias sociaux en utilisant les hashtags #50CEM, #fiereENA et #oselaero.

Une école nationale unique

Plus importante maison d’enseignement en aérotechnique de l’Amérique du Nord, rappelons que l’ÉNA est la seule de la province à former des techniciens en aéronautique. Située à Saint-Hubert, dans la zone aéroportuaire, c’est principalement à l’ÉNA que l’industrie puise sa main-d’œuvre technique spécialisée en génie aérospatial, en maintenance d’aéronefs et en avionique.

(Source : Cégep Édouard-Montpetit)