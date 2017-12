Une augmentation moyenne de moins de 1 % du compte de taxes à Saint-Amable

Crédit photo : iStock

À Saint-Amable, le nouveau conseil municipal a déposé le budget le 11 décembre dernier et les contribuables ont presque droit à un gel du compte de taxes puisque, pour une résidence unifamiliale moyenne évaluée à 245 567 $, il augmente légèrement de 0,77 %, ce qui représente un peu plus de 18 $.

Le budget 2018 a pris de l’ampleur par rapport à l’an dernier, passant de 14 818 000 $ à 16 675 000 $, soit une hausse de 12,53 %. Les plus importantes dépenses par service touchent la dette (21 %), la sécurité publique sur le territoire (16 %), l’hygiène du milieu (16 %), l’administration (15 %) et le transport (14 %).

Les taxes foncières représentent une proportion de 58 % des revenus de la Municipalité (9 733 000 $), alors que les tarifs pour les services municipaux constituent pour leur part 22 % du total (3 677 000 $).

On remarque à la lecture du budget 2018 que les taux de taxes augmentent légèrement, passant de 0,7704 $ à 0,7781 $ du 100 $ d’évaluation pour le résidentiel, et de 1,1228 $ à 1,1340 $ pour le non résidentiel.

Du côté des tarifs de compensation, celui pour l’eau grimpe de 105 $ à 125 $. Pour l’entretien des égouts, il demeure le même à 133 $ en 2018, alors que le tarif pour les matières résiduelles enregistre une baisse, passant de 240 $ à 220 $.

En ce qui concerne plus spécifiquement le compte de taxes d’un propriétaire d’une maison unifamiliale moyenne, celui-ci subira une petite hausse de 0,77 %, c’est-à-dire 18,92 $.

Plan triennal des immobilisations

Le conseil a également présenté le plan triennal des immobilisations (PTI) pour les trois prochaines années et celui-ci fait état de projets de l’ordre de 2 184 682 $ en 2018, 2 710 771 $ en 2019 et 3 383 105 $ en 2020, pour un total de 8 278 558 $ en trois ans.

Plusieurs projets majeurs entrepris au cours de l’année prochaine seront financés par règlements d’emprunts, dont la réfection d’une partie de la rue Principale vers Sainte-Julie pour 758 797 $ et l’automatisation des postes de pompage pour 300 000 $.

Le fonds d’administration permettra de financer plusieurs projets en 2018, dont 210 220 $ pour l’étude de la capacité des étangs aérés, le scellement de fissures et le remplacement de ponceau; 50 000 $ pour un panneau d’affichage électronique; et 27 500 $ pour des équipements informatiques.

Finalement, au Fonds de parcs et terrains de jeux, plusieurs projets seront entrepris en 2018, dont le réaménagement du parc Albini-Gemme afin qu’il soit intergénérationnel.