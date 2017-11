Audrey Gervais, hockey féminin, récipiendaire d’une bourse d’études de 2 000$

(Communiqué) Dans le cadre du nouveau Programme de bourses de recrutement collégial de la Fondation de l’athlète d’excellence, Audrey Gervais, élève graduée en cinquième secondaire de l’école secondaire De Mortagne, s’est vu remettre une bourse individuelle de 2 000 $. Cette bourse est octroyée aux meilleurs étudiants-athlètes qui commencent leur parcours collégial cet automne dans une institution québécoise et qui pratiquent un sport dans la division 1 du RSEQ. Les étudiants-athlètes boursiers pratiquent soit le basketball, le football, le hockey, le soccer ou le volleyball. Audrey, quant à elle, est membre de l’équipe du Québec U-18 et a été finaliste au Championnat canadien 2016. Elle a aussi été médaillée d’argent à la Coupe Esso 2016, le championnat canadien. Elle commence ses études présentement en sciences humaines au Collège John-Abbott.

Ce tout nouveau programme a été mis sur pied afin de promouvoir le sport collégial et d’inciter les meilleurs étudiants-athlètes des programmes sportifs du RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) à poursuivre leur carrière sportive et académique dans un cégep du Québec. Les étudiants-athlètes de cinquième secondaire ont d’abord été invités à déposer leurs candidatures eux-mêmes. La collaboration des fédérations sportives concernées a ensuite été de mise dans le processus d’identification et de priorisation des profils étudiés. Le comité bourse de la FAEQ a ensuite procédé à la sélection finale des récipiendaires.

Source : École secondaire De Mortagne