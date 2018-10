Aucun règlement prévu sur l’usage du cannabis à Boucherville

Crédit photo : SQDC

La Ville de Boucherville n’a pas l’intention d’adopter de règlement pour établir les endroits où l’utilisation du cannabis serait autorisée. Du moins pour l’instant. « C’est la loi qui s’appliquera; ce sera comme à Montréal. Nous allons observer ce qui va se passer et peut-être reviendrons-nous sur notre décision selon ce que décidera le gouvernement du Québec par une loi provinciale », a fait savoir le maire Jean Martel, en réponse à une question d’un citoyen sur le sujet, lors de la séance mensuelle du conseil municipal la semaine dernière.

En fait, avant de se prononcer, le conseil municipal attend de connaître les balises que mettra en place le gouvernement caquiste au cours des prochains mois. Un projet de loi devrait voir le jour à la session d’automne. Ce cadre réglementaire deviendrait uniforme partout au Québec. La position du gouvernement dirigé par François Legault au sujet de la consommation du cannabis est connue depuis longtemps. Durant la récente campagne électorale, le sujet a refait surface à quelques reprises par la voie de différents candidats qui ont été élus depuis.

Grosso modo, consommer du cannabis dans les lieux publics serait interdit. L’âge légal pour en utiliser serait établi à 21 ans plutôt qu’à 18. Il n’y aurait aucun point de vente de la Société québécoise du cannabis (SQDC) à proximité d’un établissement d’enseignement. Ces restrictions visent à protéger les jeunes contre les dérives possibles du produit désormais légal. À ce jour, plus d’une trentaine de municipalités au Québec ont adopté une réglementation qui établit des normes quant à son usage. Du côté de Longueuil, la Ville ne prévoit pas non plus adopter de règlement sur l’utilisation de ce produit.