Au cégep Édouard-Montpetit – Autant d’étudiants que l’an dernier à la rentrée

Les cégépiens ont amorcé l’année académique 2018-2019 mercredi dernier à Édouard-Montpetit. Comme l’an dernier, ils sont plus de 6300 étudiants à fréquenter cette maison d’enseignement au campus Longueuil. À ce nombre s’ajoutent 840 autres jeunes gens inscrits à l’École nationale d’aérotechnique, située à Saint-Hubert, tout près de l’aéroport. Si les inscriptions sont plus considérables que l’an passé à cette institution, la pleine capacité est loin d’être atteinte. L’ÉNA poursuit d’ailleurs une campagne de recrutement pour attirer de nouveaux étudiants dans l’un ou l’autre de ces trois programmes. Faut-il rappeler que l’industrie aéronautique est en plein essor et que le taux de placement de ces DEC s’élève à 100%. Autrement dit, un emploi assuré pour ceux qui terminent leur formation avec succès.

Du côté du campus Longueuil, la clientèle estudiantine est partagée à parts à peu près égales entre les programmes pré-universitaire et technique. Les sciences de la nature connaissent la plus grande popularité auprès des étudiants tandis que les sciences humaines affichent une diminution. S’il n’y a aucun nouveau programme offert en 2018-2019, en revanche, le cégep se prépare afin de pouvoir offrir un DEC en échographie. Il s’agit d’une spécialisation en radiodiagnostic. Tout porte à croire que ce programme pourrait être offert en 2019-2020. Il est également question de développer un cursus DEC-BAC en soins infirmiers en collaboration avec l’Université du Québec à Trois-Rivières.

50e

Durant la dernière année, le cégep Édouard-Montpetit a souligné en grande pompe son 50e anniversaire d’existence. Un dernier geste sera posé pour clôturer ce demi-siècle d’histoire. Le 14 septembre prochain, jour anniversaire de la fondation du cégep, une capsule temporelle symbolique sera placée en lieu sûr pour n’être ouverte que dans … 50 ans. Celle-ci contiendra outre des informations sur les éléments marquants de ce 50e anniversaire, des messages rédigés par des enseignants et des étudiants à l’intention de la génération de l’an 2068.

Lynx

Sur le plan sportif, le cégep met en place cet automne une nouvelle équipe Lynx E-sport. Devant la popularité des jeux vidéos, les membres de cette équipe auront le loisir de jouer en ligne tout en ayant accès à un programme d’entraînement physique. Ce genre de discipline connaît une popularité grandissante dans les collèges et universités à l’échelle de l’Amérique du Nord. Des ligues existent parmi les cégeps du Québec.

Dernier point, de nouveaux aménagements physiques ont été réalisés dernièrement dans les deux maisons d’enseignements : la cafétéria au campus Longueuil a fait l’objet d’une réfection tandis que l’auditorium et l’entrée principale de l’ÉNA ont subi une cure de rajeunissement.