Assemblée publique du 11 septembre: Sainte-Julie veut continuer de faire pression pour décongestionner l’A-30

Crédit photo : Coalition A-30

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le 11 septembre dernier à la salle du conseil de l’hôtel de ville de Sainte-Julie.

• Avec l’arrivée imminente du Réseau express métropolitain (REM), de même que les chantiers en cours et les projets futurs comme le nouveau pont Champlain, la réfection du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine et le projet de développement du port de Montréal à Contrecoeur, la congestion ne fera qu’augmenter au cours des prochaines années. Le conseil municipal s’est engagé à continuer ses actions pour faire pression auprès des instances gouvernementales afin de mettre en place des solutions permanentes et concrètes pour décongestionner l’A-30 et améliorer de façon substantielle le transport des personnes et des marchandises sur cette artère.

• Le conseil a proclamé les Journées de la culture les 28, 29 et 30 septembre prochains; la Journée nationale des aînés le 1er octobre; la Semaine de la prévention des incendies du 7 au 13 octobre; la Journée nationale de reconnaissance des pompiers le dimanche 7 octobre.

• Les élus ont autorisé le dépôt de la candidature de la Ville de Sainte-Julie dans le cadre de la nouvelle ronde de certification du Mouvement vélosympathique.

• Le conseil a confirmé l’adhésion de la Ville de Sainte-Julie au Service 211 qui offre de l’information et des références gratuitement aux citoyens à la recherche de ressources sociocommunautaires.

• La Ville a confirmé l’embauche de Julie Millotte au poste de coordonnatrice relations avec les citoyens et ville intelligente au Service des communications, relations avec les citoyens et ville intelligente, à compter du 1er octobre prochain.

• Les élus ont accepté le contrat d’entretien d’hiver des infrastructures routières de la route 229, ainsi que des chemins de Touraine et de la Belle-Rivière, présenté par le ministère des Transports, pour la saison 2018-2019, et ce, pour un prix forfaitaire de 76 073,11 $ à être versé à la Ville de Sainte-Julie.

Règlements adoptés et à venir

• Lors d’une prochaine séance, la Ville veut amender le règlement de zonage afin d’établir des normes spécifiques à l’usage du cannabis, d’autoriser la production dans certaines zones agricoles et de permettre un seul point de vente sur tout le territoire de la Ville de Sainte-Julie, exclusivement dans la zone commerciale près du nouveau terminus.

• Le conseil a annoncé son intention d’adopter à une séance ultérieure des règlements pour amender le règlement du plan d’urbanisme, ainsi que le Programme particulier d’urbanisme (PPU) Sanctuaire de la Vallée du Richelieu afin d’y apporter certaines corrections, modifications, ajouts et précisions permettant la réalisation du projet d’Habitation Classique. Un projet de règlement est aussi adopté et il sera soumis à une séance de consultation publique le 15 octobre prochain à 19 h 30 à la salle du conseil de l’hôtel de ville.

• Les élus veulent également amender le règlement de zonage à une séance ultérieure afin de modifier les dispositions applicables à l’affichage, ainsi que les grilles des usages et des normes des zones localisées dans le secteur du nouveau terminus. Plus précisément, il s’agit d’appliquer certains principes retenus relatifs à la gestion des enseignes sur socle, du nombre d’enseignes par local, de leur superficie ainsi que le nombre de façade d’un bâtiment où sont permises les enseignes. Un projet de règlement est aussi adopté et il sera soumis à une séance de consultation publique le 15 octobre prochain à 19 h 30 à la salle du conseil à l’hôtel de ville.

• La Municipalité amendera de plus le règlement de zonage afin de modifier la section 11 du chapitre 10 « Dispositions particulières applicables à certaines zones » et de créer une nouvelle grille des usages et des normes, découlant du règlement modifiant le PPU du Sanctuaire de la Vallée du Richelieu. Un projet de règlement est aussi adopté et il sera soumis à une séance de consultation publique le 15 octobre à 19 h 30 à la salle du conseil.

• Les élus entendent également amender le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale afin de modifier certains critères et objectifs relatifs à l’affichage et applicables au secteur de l’Entrée de ville Nord. Plus spécifiquement, il s’agit d’encadrer les enseignes d’une même façade, d’un même bâtiment et d’un même ensemble de bâtiments commerciaux afin d’uniformiser la taille et d’assurer une certaine harmonie entre les enseignes murales d’un bâtiment. Un projet de règlement est aussi adopté et il sera soumis à une séance de consultation publique le 15 octobre à 19 h 30 à la salle du conseil à l’hôtel de ville. De plus, la Municipalité veut modifier le règlement relatif à la circulation afin d’amender les règles applicables au stationnement de nuit sur rue en période hivernale

• Finalement, le conseil a adopté des règlements pour permettre les constructions multifamiliales de 4 à 8 logements dans la zone C-305, comprise dans le secteur du Vieux-Village, de rendre plus sévère les obligations de bande tampon et d’apporter des précisions générales quant aux stationnements souterrains, le tout afin de permettre la réalisation du projet du Clos du Village. (Mention de source : Ville de Sainte-Julie)