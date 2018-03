Assemblée générale annuelle de l’organisme Le Collectif21 le 4 mars

Le Collectif21 – Agriculture urbaine de Boucherville invite toutes les personnes qui s’intéressent à l’agriculture urbaine à assister à son assemblée générale annuelle.

Quand? Dimanche 4 mars 2018 – Inscriptions à partir de 13h (ouverture d’assemblée à 13h30)

Où? Complexe aquatique Laurie-Eve-Cormier Salle Euclide-Vézina (à l’étage)

490 Chemin du Lac, Boucherville

À 14h30, l’AGA sera suivie d’une conférence de Bertrand Dumont qui viendra partager le fruit de ses recherches et analyses pour bien planifier un potager productif. Cette nouvelle approche combine les principes de l’association et de la rotation des cultures en tenant compte des besoins essentiels des plantes, soit les apports de nutriments et d’eau. Cette petite révolution dans le monde du potager facile et naturel conduira à implanter de nouvelles méthodes de culture pour le meilleur de la nature et du plaisir du jardinage écologique.

Collectif21 – Agriculture urbaine de Boucherville est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de créer un réseau d’acteurs de l’agriculture urbaine et périurbaine dans un objectif de culture biologique pour une production alimentaire saine et locale, tout en favorisant la biodiversité.

Renseignements :

Site web www.collectif21.com, courriel info@collectif21.com