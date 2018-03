Assemblée générale annuelle de L’Association du Bloc Québécois de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères

Crédit photo : Courtoisie

L’Association du Bloc Québécois de la circonscription de Pierre-Boucher—Les Patriotes—Verchères s’est réunie en Assemblée générale le dimanche 4 mars dernier. Une quarantaine de participants se sont présentés au local du Centre d’Action Bénévole à Saint-Amable pour échanger avec les membres de leur conseil d’administration.

Parmi l’auditoire, des invités de marque, tels Marilène Gill, députée de Manicouagan, Stéphane Bergeron, député de Verchères et Paul Labonne, directeur général à la permanence du Bloc Québécois. Ce dernier a présenté son bilan depuis son arrivée l’automne dernier à la direction du parti. Monsieur Stéphane Bergeron député de Verchères à l’Assemblée nationale du Québec s’est lui aussi adressée à l’auditoire en soulignant l’importance du rôle que joue le Bloc Québécois à Ottawa, pour la préparation de l’indépendance du Québec et pour la défense des intérêts des Québécois.

De son côté, monsieur Barsalou-Duval a tenu à marquer la participation exemplaire d’une de ses membres, madame Gina Stooke, en lui décernant le titre de bénévole de l’année. « Femme de cœur, et femme de tête, madame Stooke, qui est naturellement tournée vers les autres, n’oublie jamais toutefois de passer son message sur l’indépendance. C’est notre championne du financement, de la vente de billets et des événements dans la circonscription, et sans nul doute un pilier essentiel de notre organisation. »

Par la suite, l’exécutif a présenté aux membres son plan d’action pour l’année 2018, comportant essentiellement les mêmes activités qui ont été couronnées de succès l’an dernier. Elle a également procédé à l’élection du nouvel exécutif pour la prochaine année, et c’est à l’unanimité que les membres de l’équipe sortante ont été reconduits à leurs postes respectifs.

Ainsi, Jean-Marcel Duval assure la présidence, Richard Charron, la vice-présidence et Alexandra Barsalou-Duval a renouvelé son mandat de secrétaire de l’Association. En ce qui regarde le poste de trésorier, il est assuré par M. Claude Guimond, nouvel officier de l’organisation. Quant aux postes de conseillers, ils sont occupés par Gina Stooke, Pauline Guertin, Marie-Andrée Forget, Michel Bouchard, Paul-André Desbiens ainsi que Dave Miller, élu pour la première fois au sein de l’exécutif.

En terminant, le député Xavier Barsalou-Duval a pris la parole à son tour : « Je suis vraiment impressionné du travail accompli par l’exécutif cette année, tant par les résultats au plan du financement, que par ceux du membership, car tous deux sont à la hausse. Je suis très optimiste pour la suite des choses, d’autant plus que la réceptivité et la complicité avec la population de la circonscription sont excellentes. »