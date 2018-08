Assemblée d’investiture du PQ de Verchères le 29 août

Crédit photo : Courtoisie

C’est à l’occasion d’une assemblée publique qui sera présidée par son collègue de Bourget, M. Maka Kotto, que le député de Verchères, M. Stéphane Bergeron, sera de nouveau confirmé à titre de candidat du Parti Québécois dans la circonscription en prévision du scrutin du 1er octobre prochain. Cette assemblée se tiendra le mercredi 29 août à la salle des Chevaliers de Colomb, sise au 550, rue Saint-Joseph à Sainte-Julie, à compter de 19 h 30. L’inscription des membres débutera dès 18 h 30. Cette soirée sera également agrémentée de prestations musicales du groupe « pop-trad-écolo » Lilas L’Bon Temps.

M. Bergeron en est maintenant à sa sixième élection à titre de porte-étendard du Parti Québécois dans Verchères. Malgré tout, l’investiture constitue toujours, pour lui, un moment solennel. Il se dit encore aussi fébrile et honoré à l’approche de cet événement: « Le Parti Québécois est un parti éminemment démocratique et ce sont ses membres qui choisissent la personne qui les représentera lors d’une élection. Ce parti d’idées et de débats a le grand privilège d’être animé par un nombre impressionnant de membres politisés, éloquents et articulés, dont plusieurs pourraient porter avec brio les couleurs de notre formation politique. J’ai l’intention de continuer à servir sérieusement mes concitoyennes et concitoyens, qui en ont plus qu’assez du gouvernement libéral en place ou de son clone caquiste qui prétend incarner le changement. Grâce à l’appui de la population, le Québec aura enfin, avec le Parti Québécois, un État fort au service des gens », a déclaré Stéphane Bergeron.

Pour sa part, la présidente de l’Association du Parti Québécois de Verchères, Mme Diane Duplin, se dit très heureuse: « Stéphane nous représente à l’Assemblée nationale depuis maintenant plus de 13 ans. C’est un député intègre, un homme qui travaille extrêmement fort pour ses commettants, ainsi qu’un ami de grande valeur. Je suis heureuse qu’il ait décidé de briguer à nouveau les suffrages. Il est important de réélire cet homme dévoué qui a largement fait ses preuves afin qu’il puisse continuer à défendre les intérêts de la population du comté de Verchères, comme il le fait si bien depuis toutes ces années, et j’invite donc les membres à se présenter en grand nombre à son investiture », a affirmé madame Duplin.