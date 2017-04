Asphaltage de l’A-20 en direction ouest: fermeture partielle de nuit de l’autoroute 20 de mai à juillet

Crédit photo : MTQ

Les usagers de l’autoroute 20 en direction du tunnel Louis-H.-Lafontaine ont sûrement eu l’occasion de constater le piètre état de l’asphalte sur cette voie rapide. Les matins de semaine, quand la circulation est particulièrement lente à cause de la congestion routière, on peut même constater sa mauvaise condition de près et en détail…

Bonne nouvelle toutefois pour ces automobilistes puisque le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec a annoncé le 24 avril dernier que ses employés allaient entreprendre des travaux d’asphaltage de l’A-20 en direction ouest, c’est-à-dire entre l’autoroute 30 et le boulevard de Mortagne à Boucherville. La moins bonne nouvelle, c’est que cela entraînera des fermetures partielles de nuit de l’autoroute Jean-Lesage de mai à la fin du mois de juillet prochain.

Ainsi, le MTQ a fait savoir qu’il y aura fermeture des voies de circulation de l’autoroute 20 ouest et circulation à contresens sur la chaussée opposée, laissant une voie par direction, du lundi au mercredi, de 22 h aux lendemains 5 h, le jeudi de 22 h 30 au lendemain 5 h, et le vendredi de 23 h 30 au lendemain 8 h.

Il y aura aussi fermetures occasionnelles des bretelles d’accès à l’autoroute 20/boulevard de Montarville, à celles du boulevard de Mortagne et à la bretelle de l’autoroute 30 ouest pour l’A-20 ouest.

Pendant les travaux, la vitesse sera réduite à 80 km/h en zone de chantier et un détour sera balisé à l’aide de panneaux de signalisation.

Le ministère des Transports ajoute qu’en cas de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques défavorables, ces travaux pourraient être reportés. Les entraves seront quotidiennement mises à jour sur le site Québec511.info.