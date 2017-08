Ascension du Kilimandjaro : un défi par amour et pour la cause

Crédit photo : Oriane Wion

La Verchèroise Karine Gingras-D’Anjou se prépare pour l’ascension du Kilimandjaro du 29 septembre au 11 octobre 2018. N’étant pas une grande adepte de la randonnée pédestre et du camping, ce sera pour elle tout un défi à relever!

Pratiquant le métier d’agente de service correctionnel, Karine est habituée à vivre dans l’action et sur l’adrénaline. Il y a quelques années, elle inscrivait sur sa bucket list qu’elle désirait relever un grand défi; monter le Kilimandjaro en est tout un ! « Je suis une fille qui aime bouger et qui est très enthousiaste lorsque vient le temps de relever des défis et de me dépasser. C’est pourquoi j’ai décidé, tout récemment, de participer à l’ascension du Kilimandjaro, au profit de la Société de recherche sur le cancer », explique la femme de 34 ans.

En 2018, cela fera 20 ans que la mère de Karine est décédée du cancer de l’utérus, à l’âge de 42 ans. « J’irai toucher le toit de l’Afrique en l’honneur de mon héroïne, Suzanne Gingras, ma mère, qui est ma plus grande motivation. Je veux relever ce défi avec autant de courage et de persévérance qu’elle en a eus lors de sa bataille contre la maladie ».

Dès le mois prochain, Karine débutera ses entraînements hebdomadaires pour être au top de sa condition physique. Pour pratiquer son ascension, elle prévoit d’ailleurs aller monter le Mont-Washington d’ici quelques semaines. « Même s’il faut que je me fasse à l’idée que je ne me doucherai pas pendant une semaine… je ne suis pas une lâcheuse! Aujourd’hui, je fais appel à la générosité des gens pour m’aider à réaliser ce merveilleux défi. »

Les activités de financement

Il y a deux ans, Karine participait au Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer et a été très agréablement surprise par la générosité des gens. Pour son défi du Kilimandjaro, elle doit amasser 7 000$. Il lui faut alors redoubler d’imagination pour organiser des activités de financement.

Le dimanche 10 septembre, une séance de yoga en plein air sera offerte au parc de la Commune, à Varennes. En cas de pluie, l’événement sera repoussé au dimanche suivant. « Comme j’essaie d’intégrer le yoga à mes activités régulières et que ma bonne amie Guyanne Laporte l’enseigne, je trouve que c’est une excellente façon de rassembler beaucoup de monde pour soutenir une bonne cause; parce qu’on sait que de se recentrer sur soi est bon pour la santé. » L’activité coûte 10$ et tous les profits seront remis à la Société de recherche sur le cancer.

Parmi les autres idées, Karine est en contact avec l’entourage des humoristes Mathieu Cyr et Sam Breton, du groupe de musique Les Cowboys Fringuants et du chanteur Vincent Vallières, pour obtenir des billets de spectacles à vendre aux enchères.

Il est possible de soutenir Karine dans son projet grâce à vos dons versés sur sa page personnelle de la Société de recherche sur le cancer: http://recherche-cancer-research.crs-src.ca/site/TR?px=1507906&pg=personal&fr_id=1240&s_locale=fr_CA&et=-qBKNDoOk-o5DMToFe3NTg&s_tafId=1980#.WYxy1bpFzIU