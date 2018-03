Natation : Ariane Mainville rêve des Olympiques

Une nageuse persévérante

Chez les Mainville, la natation est une véritable histoire de famille. Ariane, la sœur cadette de Sandrine, médaillée olympique, nage elle aussi vers le succès. Son plus grand rêve? Les Jeux olympiques de 2020.

Six jours par semaine, elle s’entraine au Complexe sportif Claude-Robillard, avec le club CAMO, à raison de deux séances de deux heures chacune, matin et soir. Étudiante en design d’intérieur, elle compétitionne sur le circuit civil et également universitaire avec les Carabins de l’Université de Montréal. Comme la plupart des athlètes, elle se lève chaque jour, sauf le dimanche, à 4h30 pour aller nager. C’est son mode de vie qu’elle a adopté depuis plusieurs années.

Il y a quelques semaines, elle est montée sur le podium aux côtés de sa sœur lors du championnat universitaire canadien. Ça devient presque une habitude, « et c’est un peu une blague. Sandrine décroche l’or, et moi l’argent », mentionne l’athlète qui nage un peu dans l’ombre de sa sœur. « Mais puisque Sandrine vient d’accrocher son maillot pour les Carabins, je vais peut-être enfin avoir la médaille d’or!», dit-elle en riant. Les deux sœurs sont complices dans le sport comme dans la vie.

Ariane a commencé à nager avec le Club de natation Mustang de Boucherville à l’âge de 10 ans. Du 5 au 8 avril prochain, elle participera aux Championnats canadiens de natation au Centre sportif du Parc olympique, à Montréal. Elle y prend part depuis 2010 et réussit toujours à décrocher des médailles, soit d’or ou d’argent, à ceux d’été (il y en a deux par année).

Ses objectifs aux prochains championnats, où la crème des nageurs sera présente, c’est de réussir la finale A, battre son record personnel, se rapprocher du podium, et peut-être bien y monter. Sa force : le 50 mètres libre et le 100 mètres libre, et son meilleur temps en grand bassin au 100m : 55 secondes.

Son rêve

Dans un mois, Ariane aura terminé son baccalauréat, et elle entend s’investir à fond dans l’entraînement au cours des deux prochaines années pour réaliser son rêve. Ariane qui était souvent si près de faire l’équipe nationale ne veut pas rater cette occasion cette fois-ci.

«Mes chances sont bonnes d’obtenir mon laissez-passer pour les Jeux olympiques. Plus j’avance et plus je gagne en position dans le classement canadien. Je ne sais pas ce qui peut se passer, mais j’ai toujours été proche de faire l’équipe canadienne, étant dans les deux premiers substituts, et je pense y avoir ma place.»