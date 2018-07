Ariane Labonté – La fileuse de temps et autres contes « fil’osophiques » à la première des Contes au jardin le 15 juillet

Avec ludisme et lucidité, la fileuse de temps nous raconte comment elle file le temps et nous le refile… en présent. À l’aide de son fuseau « horaire », elle fera vite l’apprentie-sage que, dans certains pays, « l’or loge » alors que dans d’autres; seulement le « sable-y-est ». Alors plutôt que de transformer le temps en fil… elle en fera du PHIL, terme grec qui signifie amour.

Ariane Labonté porte ses histoires aux adultes et aux enfants depuis plus de 10 ans. Bachelière en création littéraire et détentrice d’un DEC en guitare classique, elle allie sur scène ses différentes passions; conte, musique et nature. Son langage en gage d’engagement, Ariane vous fera lever de terre, si vous suivez sa plume… Pour recréer le monde, tout en se récréant.

Pour toute la famille! Gratuit !

Apportez votre chaise ou votre couverture au parc De La Broquerie.

15 juillet 2018 • 14 h

Conteuse : Ariane Labonté

Endroit : Parc De La Broquerie, 314, boulevard Marie-Victorin

En cas de pluie, l’activité a lieu au Café centre d’art situé au 536, boulevard Marie-Victorin. Places limitées. En cas de température incertaine, surveillez l’info-pluie au boucherville.ca pour connaître le lieu de l’événement.

Renseignements

314, boulevard Marie-Victorin

450 449-8347 / 450 449-8651

maison.lh.lafontaine@boucherville.ca

(Source : Ville de Boucherville)