ArcelorMittal investit 70 millions $ pour moderniser ses installations de Contrecœur

Crédit photo : Courtoisie

ArcelorMittal Produits longs Canada annonce des investissements majeurs de près de 70 millions de dollars canadiens d’ici 2020 dans ses installations de production d’acier de Contrecoeur, au Québec. Ces sommes permettront à l’entreprise de conserver sa position de chef de file de l’acier en Amérique du Nord, en mettant l’accent sur la qualité de ses produits grâce à des usines plus modernes et à l’empreinte environnementale réduite.

ArcelorMittal procédera au remplacement de deux fours de réchauffe, soit celui du laminoir à fil machine de Contrecoeur-Est (environ 30 millions de dollars canadiens) et celui du laminoir à barres de Contrecoeur-Ouest (environ 33 millions de dollars canadiens). Ces nouveaux fours, qui visent à augmenter de 100 000 tonnes la capacité de laminage de l’entreprise, permettront une plus grande productivité, une utilisation optimale de l’énergie et une réduction des gaz à effet de serre. Les travaux devraient s’étendre jusqu’à la première moitié de 2020.

En parallèle, ArcelorMittal effectuera également le remplacement du dépoussiéreur de l’aciérie de Contrecoeur-Ouest afin d’améliorer son rendement et d’accroître la santé et la sécurité au bénéfice de nos travailleurs et de nos communautés d’ici la fin de 2018. Ces travaux seront réalisés au coût d’environ 6 millions de dollars canadiens.

Ces investissements sont notamment rendus possibles grâce au Programme de rabais d’électricité applicable aux consommateurs facturés au tarif « L », annoncé par le Gouvernement du Québec dans le Budget 2016‑2017. Ce rabais d’électricité est destiné aux entreprises s’engageant dans la réalisation d’importants projets d’investissement dans le secteur manufacturier ainsi que dans celui de la transformation des ressources naturelles. Le rabais lié aux projets d’investissements d’ArcelorMittal est présentement estimé à 25 millions de dollars canadiens d’ici l’an 2020.

En plus de ces nouvelles annonces, rappelons qu’ArcelorMittal Produits longs Canada a injecté 27 millions de dollars canadiens pour une nouvelle ligne de finition à son laminoir de Longueuil, projet mené à terme en juin 2017. Les travaux passés et à venir nécessitent le recours à de nombreux fournisseurs et sous-traitants, la plupart issus des communautés locales, ce qui ajoute aux retombées économiques des projets.

« Nous renouvelons l’engagement d’ArcelorMittal envers le Québec. Nous avons choisi de consacrer ces sommes pour acquérir des équipements plus performants qui vont accélérer notre virage vers les produits d’acier à haute valeur ajoutée, notamment dans le domaine de l’automobile et de la construction. ArcelorMittal Produits longs Canada sera ainsi en mesure de mieux répondre aux besoins de ses clients et de faire face à la concurrence internationale. Les efforts constants de nos travailleurs et le soutien gouvernemental ont été cruciaux dans cette décision d’investissement. Avec ce plan de modernisation, nous continuerons à jouer un rôle de premier plan dans nos communautés en soutenant plus de 1 700 emplois directs et en transformant nos ressources naturelles ici même, au Québec », a indiqué François Perras, président-directeur général, ArcelorMittal Produits longs Canada.

« Le manufacturier innovant est l’un des trois piliers économiques de notre gouvernement, avec l’entrepreneuriat et les exportations. Nous sommes donc fiers d’appuyer les initiatives de grandes entreprises établies au Québec, qui, grâce à ces investissements majeurs, réalisent des projets innovants et implantent de nouvelles technologies pour optimiser leurs processus et procédés de fabrication. L’innovation et la modernisation sont synonymes de croissance pour les entreprises et représentent d’importants leviers pour la prospérité du Québec », a mentionné Dominique Anglade, vice-première ministre, ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation et ministre responsable de la Stratégie numérique.