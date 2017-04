Appel de candidatures: jeunes Amabliens de 12-17 ans recherchés pour former un comité municipal jeunesse

Crédit photo : Courtoisie

La Municipalité de Saint-Amable est à la recherche de jeunes, âgés de 12 à 17 ans pour former un comité consultatif jeunesse qui aura comme mandat de proposer au conseil municipal des projets pour les jeunes amabliens. Pour être admissible, les jeunes doivent également résider sur le territoire de Saint-Amable et soumettre leur candidature par courriel à mwaldhart@st-amable.qc.ca au plus tard le lundi 15 mai 2017. Le comité municipal jeunesse se réunira environ quatre fois par année et participera à la réalisation des projets jeunesse pour leur milieu de vie. Pour plus d’information, communiquez avec Mélanie Waldhart, coordonnatrice aux communications, au 450 649-3555, poste 230.