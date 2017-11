Antoine Boilard n’a pas fini de parcourir des kilomètres afin de réaliser ses rêves

(Communiqué) Voici l’histoire très intéressante d’un jeune homme bourré de talents et de détermination, Antoine Boilard. C’est à l’âge de 9 ans que ce jeune garçon haut comme trois pommes commence à faire du BMX. Tout comme plusieurs garçons de son âge, il est attiré par ce sport qui lui permet de combiner habileté, endurance et vitesse. Plus le temps passe et plus Antoine devient passionné du BMX, tellement qu’il décide de s’inscrire en première secondaire au programme Sport-études à De Mortagne. Antoine réalise alors qu’il est le seul et unique inscrit à l’école dans son sport, et ce, tout au long des cinq années! Le fait d’être seul ne l’arrête pas ‒ il participe d’ailleurs à douze des seize courses de Coupe Québec dès sa première année de compétition. Déterminé, Antoine se classe troisième au cumulatif de la saison de la Coupe Québec, et ce, à sa toute première année de compétition!

Son entraîneur, également ancien élève de De Mortagne dans le même sport, Pol-Émile Doucet en est très fier. Antoine est maintenant en deuxième secondaire et depuis septembre, à son grand bonheur, s’entraîne avec un nouvel élève de première secondaire qui partage sa passion. La progression d’Antoine est si rapide et fulgurante que dès l’été 2018, il compétitionnera avec les 15-16 ans dans la catégorie Expert.

Dans trois ans, Antoine fera partie de la catégorie Junior. Les cinq premiers de cette catégorie reçoivent des bourses afin de les aider à couvrir les coûts très onéreux associés à ce sport, et bien sûr, Antoine compte faire partie de ce Club des Cinq sélect. Son rêve ultime : participer aux Championnats mondiaux et aux Jeux olympiques de 2024 en se taillant une place parmi les meilleurs au monde qui proviennent présentement en grande majorité de la Colombie et de la France.

Antoine Boilard : un nom à retenir dans le monde de la course en BMX.

(Source : École secondaire De Mortagne)