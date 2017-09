Anouchka Beaudry, une étoile montante en frisbee

La Julievilloise sélectionnée pour les mondiaux, en Australie

Anouchka Beaudry sera à Perth, en Australie, avec l’équipe canadienne pour les championnats mondiaux de frisbee, du 7 au 13 janvier 2018. La Julievilloise tentera à nouveau, en compagnie des meilleures joueuses du pays âgées de moins de 24 ans, de rapporter l’or au Canada.

La jeune athlète de 19 ans a déjà plusieurs médailles à son actif. En 2016, lors des championnats mondiaux U20, en Pologne, Anouchka n’oubliera jamais les papillons qu’elle avait dans le ventre lorsqu’elle a fait la passe finale procurant la victoire à l’équipe canadienne, dont elle était la capitaine.

En juin dernier, elle a représenté le Canada aux championnats du monde à Royan, en France. Le Canada a terminé au quatrième rang, et les performances d’Anouchka lui ont valu d’être choisie dans l’équipe étoile des championnats. C’est lors de cet événement qu’elle a obtenu son laissez-passer pour l’Australie.

L’étudiante en sciences de la santé au collège de Maisonneuve joue avec l’équipe de Toronto, 6ixers. En août dernier, lors des championnats canadiens à Ottawa, Anouchka a mené ses troupes à la victoire, et elle a été nommée joueuse la plus utile de l’équipe.

Beaucoup d’action

« Il y a beaucoup d’action dans ce sport, et c’est ce que j’aime », dit la lanceuse, une position qu’elle compare au quart-arrière au football. « C’est moi qui commence le jeu, je lance souvent le disque et je cours beaucoup.»

« Ce sport exige plusieurs qualités : on doit savoir lancer autant qu’attraper; on doit courir, être agile et avoir de l’endurance. Les athlètes doivent être capables de tout faire sur le terrain. C’est un sport impressionnant et aussi stratégique », s’exprime-t-elle.

Anouchka a commencé à jouer au disque volant à l’âge de 12 ans. C’est son père qui l’avait inscrite avec son frère à une compétition d’Ultimate frisbee. « Après le tournoi, j’étais en amour avec ce sport et je n’ai jamais arrêté de le pratiquer.»

Depuis, elle a fait partie de plusieurs équipes compétitives, entre autres : Team Québec junior, Iris (Team Québec senior) et maintenant le 6ixers (Toronto’s elite women’s team).

Les tournois auxquels participe la jeune athlète sont dispendieux. Elle évalue à 5000$ les coûts de sa participation aux championnats mondiaux (pour l’avion, l’hébergement, etc.), ce pourquoi vous pouvez lui faire un don sur le site GoFundMe :

https://www.gofundme.com/gzmf59-represent-canada-at-u24-worlds